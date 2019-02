L'Avana, 2 febbraio 2019 - Qualcosa è esploso nel cielo di Cuba, ieri nel primo pomeriggio, e alla "forte esplosione", avvertita nella provincia di Pinar del Rio, è seguita la caduta di frammenti di roccia: si è trattato di un meteorite entrato nell'atmosfera, riferiscono esperti del ministero cubano per la Scienza e la Tecnologia citati dai media statali. Le autorità spiegano che a 'cadere' dal cielo sono state oietre della misura tra i 20 e i 30 centimetri. L'esplosione non ha, fortunatamente, provocato feriti. Uno specialista dell'Istituto nazionale di Geofisica e Astronomia ha precisato che siamo in presenza di un tipo di meteoriti formati da una lega di ferro e nichel, contenente una grande quantità di silicato di magnesio.

LE TESTIMONIANZE - L'esplosione è stata sentita in diverse municipalità di Pinar del Rio, a quanto emerge dalle prime informazioni raccolte si sarebbero rotti i vetri di alcune abitazioni e in altri edifici. "La terra ha tremato e si è sentito un rumore molto forte, e c'era fumo nel cielo", ha scritto il giornale locale Guerrillero. Poco dopo sui social sono cominciate ad apparire foto e video di pietre nere e grigie che sono cadute in varie zone, anche quelle turistiche di Valle de Vinales. Alcuni testimoni dicono di aver visto "una palla di fuoco nel cielo", altri raccontano di aver sentito tremare le pareti delle loro case.

LA PIOGGIA DI METEORITI - I frammenti del meteorite sono caduti in una zona vicina al Mural de la Prehistoria, a Vinales. Ma, aggiunge il Granma citando uno degli esperti del ministero, "il sito esatto in cui sarebbe avvenuta la presunta collisione e l'esatta determinazione di quel che è realmente successo potranno essere chiarite solo dopo una precisa analisi del terreno". Sempre a detta di Efre'n Jaimez Salgado del Dipartimento di geologia, a Cuba si sarebbero trovate negli anni le tracce di ben sei meteoriti, come stabilito da "analisi chimiche e altre procedure di laboratorio".

COS'E' - Il meteorite è ciò che rimane dopo l'ablazione atmosferica di un meteoroide entrato in collisione con la Terra. In pratica è ciò che di esso raggiunge il suolo. Quando entrano nell'atmosfera i meteoroidi si riscaldano fino ad emettere luce, formando così una scia luminosa chiamata meteora o bolide.

I PRECEDENTI - L'isola non è certo nuova alla caduta di meteoriti, sottolinea con un certo oroglio l'organo ufficiale del Partito comunista di Cuba. Tra i vari, tre frammenti di meteorite furono trovati nei pressi di San Cristobal, in provincia di Artemisa, nel 1938: si tratta di tre "oggetti" che misurano rispettivamente 1099, 344, e 162 grammi. Il più grande è attualmente esposto al pubblico presso il Planetario dell'Avana. Un altro meteorite fu scoperto a Bacuranao a circa 8 metri di profondità, a una quarantina di metri dalla costa, nell'agosto del 1974.

Ma il meteorite forse più spettacolare della storia cubana fu, scrive sempre il Granma, "quello visto cadere nel giugno del 1994 in pieno giorno davanti agli occhi attoniti di alcuni agricoltori a Palmarito, fattoria vicino alla citta' cienfueguera di Santa Isabel de las Lajas". Quel ne è rimasto pesa circa 400 grammi. La maggior parte delle meteoriti si disintegrano in aria, e l'impatto con la superficie terrestre è raro. Ogni anno si stima che il numero di rocce che cadono sulla Terra delle dimensioni di una palla da baseball o più si aggiri sulle 500. Di queste ne vengono mediamente recuperate solo 5 o 6. Gran parte delle rimanenti cadono negli oceani o comunque in zone in cui il terreno rende difficile un loro recupero.

Tra i casi recenti più clamorosi, quello del meteorite esploso il 15 febbraio 2013 in Russia, sopra sei città della zona di Celjabinsk, sui monti Urali: l'onda d'urto frantumò i vetri di numerosi edifici. Rimasero ferite circa 1200 persone.

