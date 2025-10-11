Metano dai fondali dell’Antartide, la scoperta che fa tremare gli scienziati

Roma, 11 ottobre 2025 – Il metano, gas serra tra i più potenti, sta sfuggendo dal fondale dell’Antartide a un ritmo “sbalorditivo”. Lo rivela uno studio pubblicato su Nature Communications, ripreso dalla Cnn, che lancia un allarme: le previsioni sul riscaldamento globale potrebbero essere state finora troppo ottimistiche.

Nella crosta oceanica si nascondono enormi riserve di metano, accumulate nel corso dei millenni. Quando questo gas invisibile trova una via di fuga, attraverso le fratture dei fondali, risale verso la superficie del mare a in forma di bolle. È un fenomeno noto, ma ancora poco compreso: quanti siano gli sfiati, come funzionino e quanta parte del metano riesca davvero a raggiungere l’atmosfera, resta in gran parte un mistero.

Per gli scienziati è fondamentale saperne di più: il metano intrappola circa 80 volte più calore dell’anidride carbonica nei suoi primi vent’anni di permanenza in atmosfera. Capire quanto ne stiamo liberando è dunque cruciale per stimare il futuro del clima terrestre.

Gli sfiati antartici, in particolare, sono tra i meno conosciuti. Per questo un gruppo internazionale di ricercatori ha esplorato la Ross Sea, nel Sud dell’Antartide, utilizzando sonar, veicoli subacquei e sub professionisti. Il risultato è stato sorprendente: sono stati individuati oltre 40 nuovi sfiati di metano in acque relativamente basse, tra i 5 e i 240 metri di profondità.

Molti di questi siti erano già stati studiati in passato, e non avevano mai mostrato segni di attività. “Potrebbe trattarsi di un cambiamento fondamentale nel metano rilasciato nella regione”, si legge nel rapporto.

Un fondale marino

“Qualcosa che si pensava fosse raro ora sembra diventare diffuso,” spiega Sarah Seabrook, biologa marina presso Earth Sciences New Zealand e coautrice dello studio. Ogni nuova scoperta, racconta, è stata accolta con “un’immediata eccitazione” presto sostituita da “ansia e preoccupazione”. Il timore è che questi sfiati possano riversare metano nell’atmosfera più rapidamente del previsto, aggiungendo una fonte di inquinamento climatico non ancora considerata nei modelli sul riscaldamento globale. Oltre al rischio climatico, il fenomeno potrebbe avere effetti a catena sugli ecosistemi marini locali.

Per ora, le cause restano incerte, ma i ricercatori sospettano che il cambiamento climatico stesso stia destabilizzando i depositi di gas sotto il fondale.

Nel frattempo, all’altro capo del mondo, nell’Artico, lo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento delle temperature sono già stati collegati a un aumento delle emissioni di metano sotterraneo. “Può crearsi un circolo vizioso – avverte Seabrook – dove il cambiamento climatico aumenta gli sfiati di metano, che a loro volta accelerano il cambiamento climatico”.

A confermare la gravità del fenomeno è anche Andrew Thurber, biologo marino dell’Università della California, Santa Barbara: “Il metano è una vera incognita, sta aumentando nell’atmosfera e non sappiamo perché”. Secondo lui, l’Antartide è una delle aree più critiche: se il pianeta continuerà a scaldarsi, questi sfiati potrebbero trasformarsi “da laboratorio naturale a epicentro del pericolo”.

“Per certi versi – conclude Thurber – sono come un animale pericoloso: affascinanti da studiare e comprendere, ma bisogna sapere cosa possono fare se provocati o sottovalutati”.