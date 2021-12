Roma, 2 dicembre 2021 - Sedici lunghi anni alla guida della Germania e Angela Merkel saluta i suoi concittadini con un messaggio chiaro: "Vorrei incoraggiare a guardare sempre il mondo con gli occhi degli altri". E' un addio difficile, in un momento in cui nel Paese il Covid ha ripreso la sua corsa, alimentato dalla variante Omicron, e si va verso un lockdown per non vaccinati.

La cancelliera, vestita di nero, nel pronunciare il suo breve discorso di congedo, alla cerimonia dello Zapfenstreich, al ministero della Difesa, ringrazia "per la fiducia ricevuta", perché la "fiducia è il più grande capitale in politica". "Oggi - ha confessato - provo innanzitutto gratitudine e umiltà di fronte all'incarico che così a lungo ho tenuto".