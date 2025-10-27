Orban: “L’Europa non conta nulla”. Meloni media: “Meno veti su Kiev”

Roma, 27 ottobre 2025 – La vacanza romana di Viktor Orban è costellata da impegni. Il Vaticano, prima di tutto, motivo del viaggio in Italia. Il premier ha incontrato diverse volte Papa Francesco, ma con Leone XIV è la prima udienza. Al centro dei colloqui l’attenzione della Santa sede verso la comunità ungherese e, naturalmente, le guerre. Orban si sposta poi alla Villa Magistrale all’Aventino, ospite del Gran maestro del Sovrano militare Ordine di Malta, Frà John Dunlap; anche con lui sono i fronti in cui si combatte il punto nevralgico del dialogo. Infine Palazzo Chigi, dove non è la prima volta che mette piede.

Nessun primo ministro è stato qui tanto spesso da quando si è insediata Giorgia Meloni. Il summit dura un’ora, un tempo ristretto per approfondire gli argomenti sul tavolo, sebbene la guerra in Ucraina s’imponga come tema centrale. In partenza, le posizioni non potrebbero sembrare più distanti. Orban ha chiarito in anticipo il suo pensiero: “L’Unione europea non conta nulla – ha detto prima di varcare il portone –. Abbiamo appaltato ad americani e russi la risoluzione della guerra. Non abbiamo un ruolo”. Sui social è più netto: “La pace non potrà mai nascere solo dai colloqui russo-ucraini. L’Europa deve negoziare direttamente con la Russia”. Quindi assicura: “Il vertice di pace Trump-Putin a Budapest ci sarà”. Lui è convinto che le sanzioni siano controproducenti, sogna di spostare sulla sua linea il presidente americano: “Andrò da lui per fargliele togliere”. Giorgia, invece, è schierata, senza tentennamenti (almeno ufficialmente) sulla necessità di esercitare pressioni su Putin. Ed è nota l’insofferenza di Bruxelles per la rigidità dell’ungherese. Ma a chiarire che l’incontro, pur amichevole, non implica cambi di rotta provvede il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Avere un colloquio non significa pensarla alla stessa maniera. Non è che quando io incontro il ministro degli Esteri della Cina comunista divento comunista”.

In realtà, quando dagli ideali si passa al realismo pragmatico lo scarto è meno clamoroso. L’ungherese putiniano e l’italiana paladina di Kiev convengono che due anni di sanzioni siano servite a poco. Molto più importante per smuovere Putin la linea della Cina sull’acquisto del petrolio russo. Comunque, Giorgia sfrutta l’occasione per chiedere ad Orban di mediare con gli altri Paesi Ue, trattando su altri dossier, o di uscire al momento delle votazioni che riguardano l’Ucraina per non mettere altri veti. Sul Medio Oriente voce in capitolo, quando si arriverà alla seconda fase del piano Trump, potrebbero averla: Orban è il leader europeo più vicino a Netanyahu, Meloni non è distante.

Ma quello che lo stesso ungherese definisce “il piatto forte” non è l’Ucraina né l’immigrazione, dove i due hanno la stessa posizione (con qualche malumore italiano perchè l’Ungheria non si è mai presa un solo immigrato sbarcato nel Belpaese). Il vero tema è la necessità di agire per spingere la competitività dell’Europa. L’ostacolo? Orban non ha dubbi: “La transizione green e la direttiva sulle emissioni”. La prima mossa comune passa per l’uso dei prestiti a tasso agevolato del Safe europeo per i progetti di riarmo e difesa, quali devono essere condivisi da almeno due paesi per accedere ai finanziamenti. Sullo sfondo si staglia una vicenda che da tormentone italiano rischia di trasformarsi in caso internazionale: l’Ungheria protesta per il servizio “L’offensiva sovranista contro l’Europa: l’asse Meloni-Trump“ mandato in onda da Report su Rai3. L’opposizione insorge, chiede a Meloni di difendere il programma. Difficilmente a prendere le difese di Ranucci sarà Salvini che stamattina incontrerà l’idolo ungherese.