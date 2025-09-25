Meloni all’Onu: “Israele ha superato il limite a Gaza”

Roma, 25 settembre 2025 - Duro intervento di Giorgia Meloni all' Assemblea generale dell'Onu, durato 16 minuti e applaudito in un'aula semivuota per l’orario serale. La premier ha attaccato Mosca "La Russia ha calpestato lo Statuto dell'Onu" e criticato Israele "ha superato il limite", ma senza concedere il riconoscimento della Palestina, che resta legato al rilascio degli ostaggi e all'esclusione di Hamas dai futuri assetti di governo, perché "chi ha scatenato il conflitto non può essere premiato".

Giorgia Meloni all' Assemblea generale dell'Onu

La presidente del Consiglio ha quindi denunciato l'inadeguatezza dell'Onu e ha invitato a contrastare sia le persecuzioni religiose ("prevalentemente di cristiani") sia il traffico di esseri umani. Le convenzioni su migrazione e asilo "non sono più attuali" e vanno aggiornate, così come le Nazioni Unite, che devono trasformarsi in "una Casa di vetro".

Altro punto dolente per Meloni sono le politiche green "insostenibili", accusate di "distruggere" le economie di Europa e Stati Uniti. I "'piani verdì che in Europa - e nell'intero Occidente - stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione", ha sottolineato la premier.

Ricordando che l'Onu nacque nel 1945 con lo scopo principale di evitare nuovi conflitti dopo la seconda guerra mondiale, Meloni ha detto che "la domanda che dobbiamo farci, ottant'anni dopo, e guardandoci attorno, è: ci siamo riusciti? La risposta la conoscete tutti, perché è nella cronaca, ed è impietosa. Pace, dialogo, diplomazia sembrano non riuscire più a convincere e a vincere. L'uso della forza prevale in troppe occasioni. E lo scenario che ci troviamo di fronte è quello che Papa Francesco descrisse con rara efficacia: una 'terza guerra mondiale' combattuta 'a pezzi'".

Meloni ha ricordato anche il suo Piano Mattei per l'Africa, "un piano di cooperazione che ha esteso il suo raggio d'azione a quattordici Nazioni" con cui "l'Italia sta cercando di fare la sua parte anche nella costruzione nuovo modello di cooperazione tra le Nazioni". La premier ha sottolineato come l'Italia "a differenza di altri attori, non ha secondi fini in Africa. Non ci interessa sfruttare il Continente africano per le ricchissime materie prime che possiede ci interessa, invece, che l'Africa prosperi processando le sue risorse, dando lavoro, e una prospettiva, alle sue energie migliori, potendo contare su governi stabili e società dinamiche, e sicure". Riguardo al problema del debito del Continente Meloni ha anche annunciato che "l'Italia prevede di convertire, nei prossimi 10 anni, l'intero ammontare del debito per le Nazioni economicamente meno sviluppate, secondo i criteri della Banca Mondiale, e di abbattere del 50% quello delle Nazioni a reddito medio-basso. L'intera operazione, nei 10 anni, ci permetterà di convertire in progetti di sviluppo, da attuare in loco, oltre 235 milioni di euro di debito".