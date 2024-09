Meloni premiata da Musk, cita Michael Jackson. Ma l’asse con il magnate irrita la Casa Bianca

Roma, 24 settembre 2024 – Il premio, i complimenti e una stima reciproca ribadita e sottolineata tra Giorgia Meloni ed Elon Musk a New York. Un asse noto, ma che pare abbia generato anche una certa irritazione alla Casa Bianca. E questo perché Musk è finanziatore e sostenitore principe di Donald Trump. Quasi il suo alter ego. Joe Biden e Kamal Harris avevano accolto la premier italiana senza lesinare attenzioni e cerimoniali. Forse non si attendevano queste ‘effusioni’ con l’industriale numero uno di X sbandierate davanti a flash e microfoni.

Ed è stata la premier italiana a voler ricevere dalle mani del magnate di Tesla il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council. Una decisione che Meloni, per onor di cronaca, aveva preso prima dell’endorsement di Musk a Trump. Nella notte italiana la presidente del Consiglio è stata insignita "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024". Ma oltre al riconoscimento, Musk ha colto l’occasione per sperticarsi in lodi: "È un onore essere qui per consegnare questo premio ad una persona che è addirittura più bella dentro che fuori. Ha fatto un lavoro incredibile come premier, con una crescita e un'occupazione record. È una persona onesta, vera, autentica, una dote rara per un politico", le parole del fondatore di Tesla. A cui hanno fatto seguito le dichiarazioni al miele della premier, seduta accanto a lui nel tavolo della cerimonia alla Ziegfeld Ballroom. Meloni lo ha ringraziato subito per le sue parole e per il suo "genio prezioso".

La premier Giorgia Meloni riceve il premio da Elon Musk a New York (Ansa)

Quindi ha pronunciato un discorso incentrato sulla difesa e la celebrazione dei valori dell'Occidente contro autocrazie e regime autoritari, ma anche contro i rischi dello stesso Occidente di "auto-sminuirsi" (con un "crescente disprezzo che ci porta a voler cancellare con la violenza i simboli della nostra civiltà, negli Stati Uniti come in Europa") e, dall'altro, "di pretendere spesso di essere superiore agli altri". "Il risultato? L'Occidente - ha detto - rischia di diventare un interlocutore meno credibile. Il cosiddetto Sud globale chiede più influenza. Le nazioni in via di sviluppo che sono ormai ampiamente consolidate collaborano autonomamente tra loro. Le autocrazie stanno guadagnando terreno sulle democrazie e rischiamo di assomigliare sempre di più a una fortezza chiusa e autoreferenziale", ha ammonito, indicando il piano Mattei come esempio "per invertire questa rotta" e come "modello di cooperazione paritaria per costruire con i Paesi africani un partenariato nuovo e duraturo".

"C'è una narrazione - ha osservato - che i regimi autoritari si prendono molto cura (dei loro cittadini, ndr). Riguarda l'idea dell'inevitabile declino dell'Occidente, l'idea che le democrazie non riescano a mantenere le promesse. Un esercito di troll e bot stranieri e maligni è impegnato a manipolare la realtà e a sfruttare le nostre contraddizioni. Ma ai fan di regimi autoritari, lasciatemi dire molto chiaramente che difenderemo i nostri valori", ha messo in chiaro, invitando a "non vergognarci ad usare e difendere parole e concetti come nazione e patriottismo", e indicando quest'ultimo come "la migliore risposta al declinismo". "In un tempo dominato dal caos l'Italia si schiera fermamente al fianco di chi difende la propria libertà e sovranità, non solo perché è giusto farlo, ma anche perché è nell'interesse dell'Italia e dell'Occidente impedire un futuro in cui prevalga la legge del più forte", ha assicurato, evocando l'Ucraina. Meloni ha quindi citato la canzone "Man in the mirror" del "mio professore di inglese, il cantante Michael Jackson" per dire che "dobbiamo iniziare da noi stessi, per sapere chi siamo veramente e rispettarlo". E Ronald Reagan per ricordare che la libertà "e' un'arma che i nostri avversari nel mondo di oggi non hanno e quella che temono di più". Ma anche l'intellettuale conservatore Giuseppe Prezzolini, secondo cui "chi sa conservare non ha paura del futuro, perché ha imparato le lezioni del passato". "Possiamo arrenderci all'idea che la nostra civiltà non ha più niente da dire, niente più rotte da tracciare. Oppure possiamo ricordare chi siamo, imparare anche dai nostri errori, aggiungere il nostro pezzo di storia a questa straordinaria camminata e governare ciò che accade intorno a noi, per lasciare ai nostri figli un mondo migliore. Che è esattamente la mia scelta", ha concluso tra gli applausi.