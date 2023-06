Meloni-Macron: cosa hanno detto su migranti e Ucraina

Parigi, 20 giugno 2023 - Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della dichiarazione congiunta a Parigi con la premier Giorgia Meloni, ha invocato la necessità di rafforzare la politica comune dell'Unione europea in materia migratoria. “Continuiamo a vedere drammi nel Mediterraneo, dobbiamo organizzarci meglio” in materia di asilo e immigrazione per evitare nuovi drammi, ha dichiarato Macron evocando anche la necessità di rafforzare “il controllo delle nostre frontiere esterne”. Una questione che l'Italia, posta in prima linea, “conosce bene”, ha puntualizzato Macron.

"Non possiamo continuare a consentire lo schiavismo del terzo millennio, che la selezione all'ingresso sia fatta da reti di criminali. Per questo bisogna collaborare e garantire il diritto a non emigrare. Su questo lavoriamo insieme", ha detto Giorgia Meloni.

E ha aggiunto: "Ci attende alla fine di questo mese un importante consiglio europeo: siamo d'accordo che si debbano fare passi concreti rispetto a una visione della difesa della dimensione esterna: bisogna superare la diatriba tra movimenti primari e secondari”. Meloni ha sottolineato che in questa chiave è “centrale il parternariato con il Mediterraneo, non solo il nord Africa”.

Sull’Ucraina il presidente Macron ha ricordato che "il sistema terra-aria Samp-t è oggi dispiegato e operativo in Ucraina. Si tratta di un contributo importante alla difesa anti-aerea del Paese che permette di proteggere i civili. E' un esempio molto concreto di ciò che Francia e Italia possono fare insieme al servizio dell'Ucraina e auspico che i due Paesi possano continuare in questa maniera". La premier Meloni da parte sua ha ribadito: "Non c'è dubbio che Italia e Francia continueranno a sostenere la causa Ucraina fino a quando sarà necessario, a 360 gradi". E ancora: "Se non lo facessimo non ci troveremmo di fronte a un mondo privo di guerra ma molto più caotico - ha aggiunto -, gli ucraini stanno difendendo anche la nostra libertà".

Il video integrale