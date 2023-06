Migranti, intesa a metà tra Roma e Parigi. "Uniti sul Mediterraneo". Non su Expo

Parigi, 21 giugno 2023 – È stata dura. La diplomazia ha sudato freddo per metterli uno di fianco all’altro, con alle spalle le bandiere tricolori. Ma adesso finalmente Giorgia ed Emmanuel sono qui, distesi, sorridenti nel salone dell’Eliseo tutto ori e specchi, eleganti tutti e due, lui in completo grigio, lei in beige a prova di cerimoniale.

Gli sgarbi, le incomprensioni, gli strappi, le reciproche guerriglie sono roba passata o quasi, visto che su Expo 2030, alla fine, l’accordo sul sostegno all’Italia non c’è stato. Ma il clima di giornata sarà comunque di ritrovata fiducia, con Macron che ha accolto la Meloni con un grande abbraccio e con le molte strette di mano immortalate dai fotografi. Meloni, all’inizio un po’ tesa, ha sorriso quando si è sentita chiamare "chère Giorgià".

Giorgia Meloni con Emmanuel Macron

Il presidente francese ha preso la parola per primo, esprimendo le condoglianze per il decesso di Silvio Berlusconi. Quindi ha affrontato i due temi più importanti: la volontà di rafforzare la politica dell’Unione europea in materia di migranti e la necessità di "sostenere insieme la controffensiva ucraina, che deve essere il più possibile efficace". Dobbiamo aiutare l’Ucraina sul piano economico, umanitario, ma anche militare, ha detto Macron.

"E a questo proposito – ha aggiunto –, non posso che ringraziare il primo ministro italiano per la grandissima chiarezza del suo impegno, per il suo sostegno e la cooperazione in questo campo".

Certo, su Expo 2030, il vero obiettivo della trasferta italiana, alla fine non si è fatto nulla: sull’esposizione le strade di Roma e Parigi divergono ancora in serata, con i francesi che puntano sulla candidatura di Riad e Giorgia Meloni che si appella agli altri Paesi per tenere alte le speranze italiane a favore della nostra Capitale.

Macron guarda altrove. Un esempio concreto di come Italia e Francia stiano lavorando fianco a fianco, ha insistito, è quello del dispiegamento del sistema terra-aria Samp-t, già operativo in Ucraina: un contributo importante per la difesa anti-aerea, che permette di proteggere i civili. "Ringrazio il presidente Macron per la sua accoglienza. È una grande occasione: Italia e Francia sono due nazioni strettamente legate, abbiamo bisogno di dialogare a livello bilaterale e multilaterale perché sono numerosi e convergenti i nostri interessi comuni. Da oggi faremo ancora meglio e di più", ha risposto Meloni.

La collaborazione fra Parigi e Roma non riguarda solo il settore industriale e della difesa, definita dal nostro premier "un’assoluta eccellenza a livello strategico", ma anche l’indispensabile regolazione dei flussi migratori e la protezione delle frontiere comuni: "Non possiamo continuare a consentire lo schiavismo del terzo millennio, dobbiamo stroncare la rete dei trafficanti di vite umane, evitare che la selezione all’ingresso sia effettuata da reti criminali e garantire il diritto a non emigrare. Anche su questo stiamo lavorando intensamente. Sul Mediterraneo la visione è comune". Particolarmente soddisfatto è apparso Macron quando la sua ospite ha ricordato che la pensa come lui sulla necessità di trovare una soluzione "seria e pragmatica" all’emergenza Tunisia e Libia: "È inammissibile consentire lo schiavismo del terzo millennio", ha detto la Meloni. Ancora più contento Macron per la dichiarazione successiva, riguardante l’Ucraina: "Non abbiamo alcun dubbio sulla necessità di sostenerla a 360 gradi".

Terminata la conferenza stampa, il presidente ha preso Meloni sottobraccio e si è avviato con lei verso il suo studio, dove la conversazione è continuata a quattr’occhi. Prima di recarsi all’Eliseo la nostra premier era andata al Bie, il Bureau International des Expositions, per sostenere la candidatura italiana a Expo 2030. Macron? La premier alza le spalle: non ne abbiamo parlato, il loro sostegno a Riad è noto".