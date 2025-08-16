Quell’insolita passione dei francesi per l’Italia. Da “Paese in declino” a modello che incuriosisce

Roma, 16 agosto 2025 – Quando il 23 ottobre 2022, sul terrazzo dell’hotel Villa Agrippina Gran Melia, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni si sono incontrati per la prima volta - ancora prima dell’investitura ufficiale della premier italiana – in pochi avrebbero scommesso sulla longevità del governo italiano. Il presidente francese aveva allora promesso di giudicare Giorgia Meloni “sugli atti”, precisando che “le relazioni tra l’Italia e la Francia sono più importanti di quelle tra i loro dirigenti”, dando comunque l’impressione di attendere la premier italiano al varco. Dopo oltre 1.030 giorni al potere, l’esecutivo italiano – il quarto più duraturo della storia della Repubblica – ha fornito prove sufficienti Oltralpe per tornare nella cerchia degli alleati stretti, diventando perfino una fonte d’ispirazione per una parte della classe politica francese. Per capire cosa si celi dietro questa rinnovata attenzione per l’Italia, è necessario analizzare la natura delle relazioni bilaterali e distinguere il rapporto istituzionale tra i due Paesi dal dibattito politico interno francese.

Tra Francia e Italia: indifferenza e opportunismo

“Nella memoria storica francese, l’Italia è una presenza neutra, talvolta guardata con simpatia, spesso con indifferenza”, dice Jean Pierre-Darnis, specialista delle relazioni franco-italiane, professore all’Università della Costa Azzurra di Nizza e all’Università LUISS di Roma. “I francesi hanno un’opinione tutto sommato positiva dell’Italia per delle ragioni legate all’arte, alla cultura e alla gastronomia. I cattolici francesi, inoltre, nutrono una simpatia religiosa verso il Paese in cui si trova la Santa Sede e meta di importanti pellegrinaggi, come Assisi o Loreto”, aggiunge il professore. Una narrazione ben diversa rispetto a quella italiana, per cui “il XIX secolo è disseminato di ingerenze francesi problematiche, dalla politica estera al Risorgimento. Un’eredità che riemerge soprattutto sul piano economico, dove vediamo un nazionalismo italiano molto diffidente nei confronti della Francia”. Se il Trattato del Quirinale, firmato a Roma nel 2021 e entrato in vigore nel 2023, ha rilanciato le relazioni istituzionali tra i due Paesi - degradatesi dopo i continui attacchi di vari esponenti del governo Conte II e culminate con il richiamo dell’ex ambasciatore francese in Italia, Christian Masset - l’arrivo di Giorgia Meloni è stato accolto freddamente a Parigi. La premier italiana e il presidente francese non hanno mai nascosto le posizioni divergenti su vari dossier, dal ruolo europeo in Ucraina ai diritti civili. Un disaccordo emerso al G7 in Puglia nel 2024: secondo le ricostruzioni, Emmanuel Macron avrebbe insistito per inserire la difesa dell’aborto nella dichiarazione finale, scontrandosi però con l’opposizione italiana. “Non è la stessa sensibilità. Me ne rammarico, ma lo rispetto”, ha dichiarato il presidente francese, rispondendo a una giornalista italiana. La visita a Roma di Emmanuel Macron, il 3 giugno 2025, “ha aperto definitivamente un nuovo capitolo, ristabilendo una relazione diplomatica normale tra i due Stati” sostiene Jean-Pierre Darnis, con l’annuncio di un prossimo vertice bilaterale in Francia, previsto per l’inizio del 2026.

Il “mito” di una grande destra francese unita

Oltre alla relazione istituzionale, però, l’Italia è al centro di un dibattito politico parallelo in Francia. Come spiega il professore, in seguito allo scioglimento improvviso del governo nel 2024 e con le elezioni comunali e presidenziali all’orizzonte, “c’è una volontà di vedere nel modello italiano, in particolare il governo Meloni, un’evoluzione accettabile per la destra francese. Non si tratta di un interesse profondo per l’Italia, per la sua democrazia, il parlamentarismo o ciò che accade da questo lato delle Alpi, bensì di un desiderio francese di alcuni di vedere al potere una coalizione delle forze di destra. I francesi vogliono credere che Meloni, inizialmente percepita come spaventosa e infrequentabile, si sia poi dimostrata pro-europea e non troppo anti-democratica nell’esercizio del potere, diventando così una sorta di modello per una destra unita francese”. Dalla nipote di Marine Le Pen, Marion Maréchal, ad alcuni ministri dell’attuale governo, la destra francese considera la premier italiana un baluardo della difesa dei valori occidentali, riprendendo la retorica comunicativa della maggioranza italiana, soprattutto nella lotta contro l’immigrazione. Il primo incontro internazionale del ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau, per esempio, è avvenuto proprio in Italia il 4 ottobre 2024, nell’ambito di un incontro del G7 in Campania presieduto dall’omologo italiano Matteo Piantedosi. Secondo Bruno Retailleau, la strategia italiana di esternalizzare le frontiere europee è un esempio da seguire e “l’Italia avrebbe svolto un ruolo precursore su questa questione”. Inoltre, l’attuale governo vorrebbe seguire le orme italiane anche sul prolungamento della detenzione delle persone considerate irregolari e accelerare i rimpatri di chi ha l’obbligo di lasciare il terrirorio, gli “OQTF” in francese. Questa lettura dell’Italia evidenza una certa superficialità nei confronti della politica italiana: “la maggior parte dei francesi ignora che Fratelli d’Italia sia l’erede di Alleanza Nazionale, o che Giorgia Meloni sia stata stata ministra nei governi Berlusconi: c’è una forte continuità nel ciclo politico italiano degli ultimi trent’anni, relativamente ignota in Francia”.

Lo sguardo francese oltre la politica

Rispetto al passato, c’è un leggero cambiamento nella copertura mediatica dell’Italia, dalla cultura alla natalità, passando per la spesa pubblica. Il fatto che, per la prima volta dal 2005, i rendimenti sui titoli di Stato italiani fossero più alti di quelli francesi, ha destato scalpore, evidenziando alcuni limiti del tessuto industriale francese e della gestione dei conti pubblici. La recente visita della ministra della Famiglia francese, Catherine Vautrin, a Roma evidenzia inoltre curiosità per le politiche di natalità italiane, dato che il problema demografico è ben più grave in Italia che in Francia. Per il resto, la stampa francese si limita a riportare i dibattiti italiani, dalle preoccupazioni dei sindacati della RAI nei confronti dell’influenza del governo, alla politica migratoria. Il racconto sull’Italia non si concentra più solo sulle solite tre o quattro tematiche: un Paese in declino, nelle mani della malavita, dominato da una società tradizionale, chiusa e con un ruolo marginale in Europa, eredità del ventennio berlusconiano: “siamo molto lontani oggi dalla caccia alle streghe continua e dall’impressione negativa sistematica che regnava durante il periodo di Silvio Berlusconi”, conclude Jean-Pierre Darnis.