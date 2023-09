Cina, Ucraina, Africa, intelligenza artificiale, biocarburanti: cosa ha detto Giorgia Meloni al termine del G20

Roma, 10 settembre 2023 – Intelligenza artificiale, biocarburanti, Cina, Africa, Ucraina. Discorso a tutto campo della premier Giorgia Meloni al G20, durante la conferenza stampa a New Delhi.

La premier Giorgia Meloni (Ansa)

Intelligenza artificiale

“Il tema dell'Intelligenza artificiale deve avere maggiore attenzione dai leader mondiali. Non ho sempre l'impressione che la nostra capacità di governare i processi corra velocemente come le tecnologie. Non possiamo non considerare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre società. Oggi è l'intelletto che rischia di essere sostituito. Durante la nostra presidenza del G7 è un tema che sarà al centro. Intendiamo richiamare dei principi etici alla base dello sviluppo dell'IA, che possano fare da base per una cornice regolatoria a livello globale".

Biocarburanti

"Oltre ai lavori della sessione plenaria ci sono state una serie di iniziative a margine che considero molto importanti" come "il lancio ieri dell'alleanza globale sui biocarburanti insieme a Stati Uniti, India, Brasile, Emirati Arabi, Argentina, Bangladesh. E' una battaglia che conduciamo anche in seno all'Unione europea ed è una di quelle sfide che tendono a mettere insieme da una parte la transizione verde e dall'altra i nostri interessi nazionali. L'Italia, particolarmente con Eni, in tema di biocarburanti è assolutamente all'avanguardia e quindi per noi è molto importante il fatto di poter contare oggi su grandi nazioni che con noi condividono questa sfida".

Cina

”Abbiamo avuto un bilaterale con il primo ministro cinese Li Qiang, un dialogo cordiale e costruttivo su come possiamo approfondire il nostro partenariato bilaterale". E ha aggiunto: "Intendo mantenere l'impegno a recarmi in Cina, spero prima possibile ma non c'è ancora una data. Penso sia utile andare in Cina quando avremo elementi maggiori sulla nostra cooperazione bilaterale". Infine: "Io sono abbastanza ottimista" sul fatto che non ci siano contraccolpi negativi dall'eventuale uscita dalla Via della Seta: "Italia e Cina sono consapevoli di quanto sia importante mantenere le relazioni, rafforzarle, cooperare. Il pragmatismo nella maggior parte dei casi ha sempre la meglio, confido che andrà così. Mi pare ci sia volontà di continuare a dialogare".

Africa

L'Africa è una questione centrale, come è emerso al G20 di New Delhi, e "non solo per l'ingresso dell'Unione africana” come membro effettivo “che noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio”, ha detto Meloni. L'Africa non è solo importante per l'Italia: “C'è la volontà di stringere ulteriormente i rapporti da parte dell'Ue e sarà una questione centrale del G7 del prossimo anno” a guida italiana.

Ucraina

"Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all'Ucraina, non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte finite senza una dichiarazione finale. È una dichiarazione di compromesso ma la considero comunque importante in questo contesto”.