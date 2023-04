Quando Donald Trump disse a Melania: firma sulla riga tratteggiata. Le voci di separazione e il retroscena

New York, 7 aprile 2023 – Ma che cosa sta succedendo tra Donald Trump e Melania dopo l’incriminazione dell’ex presidente per i soldi alla pornostar Stormy Daniels? Si rincorrono le voci di divorzio, che iniziarono a circolare subito dopo la fine del mandato presidenziale. Ma vale la pena di ricordare le regole del tycoon.

Melania Trump

“Melania sei bellissima, ti amo alla follia e il nostro sarà il matrimonio più felice della storia. Sarà incredibile. Ma nell’eventualità che non dovesse funzionare, firma sulla riga tratteggiata. Non è esattamente la cosa più romantica che si possa fare, ma è assolutamente indispensabile”.

Eccola qui la filosofia di Trump spiegata dallo stesso tycoon in uno dei suoi best seller, “Pensa in grande e manda tutti al diavolo”, naturalmente un titolo in perfetto stile trumpiano.

Contratti prematrimoniali

Parola d’ordine: contratto prematrimoniale. “Ho visto persone e aziende rovinate per la mancata stipulazione di un contratto prematrimoniale. Sarò sincero con voi: se non avessi stipulato accordi prematrimoniali con Ivana e Marla, oggi sarei sul lastrico”. Questo svela ai suoi lettori l’ex presidente, guardando in prospettiva ai due matrimoni falliti. E quella regola è sempre valida anche oggi. Per questo, è la domanda, Melania non ha ancora divorziato?

Dopo la fine del mandato presidenziale, quando si scriveva addirittura della fortuna chiesta dalla ex first-lady. La stessa che durante la sua esperienza alla Casa Bianca ha sempre comunicato il suo stato d’animo con i gesti: gli sguardi e i celeberrimi dinieghi della mano.

In hotel nei giorni di Stormy Daniels

Quando il ciclone Stormy si è abbattuto sulla Casa Bianca, a gennaio 2018, Melania avrebbe reagito trascorrendo qualche notte in un albergo di Washington. Non solo, l’allora first lady si rifiutò di accompagnare il presidente a Davos per il World economic forum. Ma le rivelazioni esplosive non finirono lì. Il mese successivo la rivista New Yorker pubblicò il racconto di Karen McDougal, ex Playboy. La donna svelò che a giugno dello stesso 2006 - l’anno di Stormy - aveva iniziato una relazione con il tycoon. Per la cronaca, Barron Trump, figlio di Donald e Melania, nascerà il 20 marzo 2006.

“In video è meglio”

Cosa prevede il contratto prematrimoniale?

Ma cosa prevede il contratto prematrimoniale firmato da Melania? I dettagli non sono mai trapelati ma di certo il tycoon ha pensato a tutto. E’ lui stesso a farlo capire quando, rispondendo a una domanda durante una sua conferenza, non si fa bastare neanche un testo scritto ma definisce inoppugnabile la forma videoregistrata, “accorgimento importante perché in molti casi l’altro coniuge dirà di essere stato costretto” a sottoscrivere il contratto “o che non sapeva quello che stava facendo. Quando videoregistrate la firma del contratto potete dimostrare che entrambi sapevano che cosa stavano firmando. In questo modo il giudice può vedere l’intera cerimonia”.

Uomini e donne

Per Donald Trump “non c’è nulla di peggio di una lite giudiziaria tra un uomo e una donna, specie se riguarda il patrimonio, i figli, l’azienda, la casa, le automobili e tutto il resto. E’ una cosa terribile (…) una battaglia senza esclusione di colpi, molto più feroce di quanto avviene per le vertenze commerciali”. Da uomo d’affari The Donald rimarca di aver visto “battaglie legali all’ultimo sangue”. Ma tutto questo è niente rispetto alla guerra tra un uomo e una donna. “Non c’è nulla di più devastante del divorzio. È un autentico inferno, una sofferenza senza uguali”. In conclusione: “Avete bisogno di un accordo prematrimoniale, avete bisogno di certezza”.