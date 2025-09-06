Fattore Melania: dalla cena con le Big Tech a Putin, la first lady è ora la consigliera più influente di Donald Trump

Washington, 6 settembre 2025 – Giovedì scorso la storia dell'Ai potrebbe essere stata scritta alla Casa Bianca: Donald e Melania Trump hanno ospitato una cena con i volti delle principali big tech che stanno operando nel complesso mondo dell'intelligenza artificiale. Tra di loro Mark Zuckerberg (Meta), Bill Gates (Microsoft) e Sam Altman (OpenAI), ma non l'ex consigliere del tycoon Elon Musk, patron di X e della sua Ai Grok. Secondo Axios, l'obiettivo era di convincere Trump ad adottare un approccio di non interferenza governativa in quest'ambito; si tratterebbe di una grande differenza con quanto portato avanti dall'amministrazione Biden, che voleva controllare attentamente lo sviluppo e la diffusione di queste nuove tecnologie.

Donald Trump e la first lady Melania alla cena con i capi delle Big Tech (Ansa)

Ma a rubare la scena è stata la first lady Melania Trump, seduta a fianco di Bill Gates. È bastato presenziare alla cena, mentre di solito, a differenza di chi l’ha preceduta, è restia a prendere parte agli eventi ufficiali alla Casa Bianca. Non solo: poche ore prima ha persino pronunciato un rarissimo discorso, proprio sul tema dell'Ai e per accogliere i prestigiosi ospiti. "I robot sono già tra di noi – le sue parole –. È nostra responsabilità preparare i bambini d'America" per i prossimi decenni, che non potranno che essere scanditi dall'implementazione dell'intelligenza artificiale. "Il nostro futuro non è più fantascienza – ha continuato –. Durante questo stadio primitivo il nostro compito è trattare l'Ai come faremo con i nostri figli: responsabilizzarla, rimanendo però delle guide attente".

Secondo Bbc News, Melania potrebbe aver giocato un ruolo importante nella definizione dell'approccio trumpiano alle nuove tecnologie. Seppur ancora più sfuggente, silenziosa e assente rispetto agli anni del primo mandato del marito, la 55enne eserciterebbe un’influenza sul tycoon ora più che mai, specie per quanto riguarda l'Ai. Importante è stato il contributo della first lady al ‘Take It Down Act’, la legge che criminalizza la diffusione di foto intime create con l'intelligenza artificiale, approvata con una rarissima unanimità da parte del Congresso americano.

Sembra che Melania nutra un grande interesse per il mondo tech, il New York Times l'ha descritta come una "tecno-futurista". Come riporta Fortune, la signora Trump è patron della Presidential Ai Challenge – una competizione tra studenti che devono risolvere problemi utilizzando sapientemente l'intelligenza artificiale –, ha posseduto in passato una propria meme coin ($MELANIA) e la sua autobiografia è narrata da una versione Ai della sua voce.

Secondo i giornalisti britannici, dal suo ritorno alla Casa Bianca Melania sarebbe entrata nel circolo di fidatissimi consiglieri informali del presidente, diventando via via più influente. Anche per quanto riguarda il rapporto con Vladimir Putin: l'ex modella avrebbe espresso al marito un profondo scetticismo riguardo alla riapertura dei canali diplomatici. "Non è sincero, non vuole la pace", avrebbe messo in guardia. Al leader del Cremlino ha persino scritto una lettera, ricordandogli che "è il momento di proteggere i bambini e le future generazioni in tutto il mondo". La missiva è stata frutto di intense settimane di contatti tra Melania, Olena Zelenska ed Emine Erdogan. La first lady si sarebbe esposta privatamente anche per quanto riguarda la condizione dei palestinesi a Gaza: questo avrebbe spinto Trump a fare marcia indietro sulla questione e dichiarare pubblicamente che "la gente nella Striscia sta morendo di fame".

In altre parole, seppur assente dagli eventi della Casa Bianca, la signora Trump starebbe lavorando incessantemente per le cause che le stanno a cuore. "È nata in un Paese che era sotto l'influenza sovietica e ha un livello di sensibilità che forse gli altri non hanno – cerca di spiegare Anita McBride, che da anni studia le first lady americane –. Non deve essere presente su tutto, ma vuole esserci sulle questioni che sono più legate ai suoi interessi e dove può fare la differenza". "A lei interessa la qualità, non la quantità", ha aggiunto.

"Forse alcune persone mi vedono solo come la moglie del presidente, ma io sono una persona autonoma, indipendente. Ho le mie idee. Ho i miei 'sì' e i miei 'no' – aveva dichiarato Melania l'anno scorso in un'intervista a Fox News –. Non sempre sono d'accordo con ciò che dice o fa mio marito, gli do i miei consigli, a volte mi ascolta, a volte no, e va bene così". La first lady non ha dunque mai tenuto nascosto il suo ruolo di consigliera personale: forse la differenza sta nel fatto che, ora, sembra essere presa sul serio in questo anche dai media e dagli analisti politici. Gli stessi burocrati della Casa Bianca avrebbero rivalutato il 'peso' dell'ex modella, capendo che, per arrivare all'impenetrabile tycoon la porta si chiama 'Melania'.