Melania super consigliera di Trump? La first lady che sussurra al presidente Usa

Roma, 10 agosto 2025 – Il sospetto era nell’aria ma la conferma che la first lady statunitense sia di fatto non solo la moglie silenziosa e assente dalla Casa Bianca – dove avrebbe passato solo una notte nei primi 5 mesi di presidenza – ma anche la più fidata consigliera del presidente americano Donald Trump, arriva da una puntuale ricostruzione del Guardian. Secondo il quotidiano britannico ci sarebbe lei dietro alcuni recenti ripensamenti del tycoon.

Donald Trump e la moglie Melania

D’altronde lo stesso Trump lo ha lasciato intendere più volte, come quando definì la moglie il suo ‘miglior sondaggista’. Oppure quando, il 15 luglio scorso, attribuì allo scetticismo della first lady il merito di aver portato a un suo parziale ripensamento su Putin. In un incontro con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il tycoon raccontò un dialogo con Melania. “Torno a casa e dico alla first lady: 'Ho parlato con Vladimir oggi. Abbiamo avuto una conversazione meravigliosa'. E lei mi risponde: 'Davvero? Un'altra città è appena stata colpita'". Fonti anonime all’interno del governo britannico hanno detto al Guardian che se tra i leader mondiali il premier Starmer è quello che più si è conquistato il rispetto di Trump, è altrettanto vero che, di fatto, “she is the one that matters” (“Lei è quella che conta”).

Melania Trump

Esperti politici della Casa Bianca cercano di monitorare le sue opinioni, ritenendo che sia lei la responsabile dei recenti voltafaccia del presidente degli Stati Uniti su Putin e Gaza.

Non si tratta solo di ciò che il presidente dice della first lady in pubblico, ma – secondo fonti del Guardian – anche del riferimento deferente alle sue opinioni in privato. ll 27 luglio, quando Israele ha insistito sul fatto che la carestia non si stava verificando a Gaza o che era stata creata dai propagandisti di Hamas, Trump ha replicato, affermando che le immagini non potevano essere falsificate. Poi ha spiegato: “Melania pensa che sia terribile. Vede le stesse immagini che vedete voi e che vediamo tutti noi. Tutti, a meno che non siano piuttosto insensibili o peggio ancora, pazzi, (pensano) che non ci sia altro da dire se non che è terribile quando si vedono i bambini”. Parole cui non hanno fatto seguito iniziative concretr, ma che hanno aperto comunque una breccia.

All'inizio di quest'anno, in un'intervista al talk show Fox & Friends, è stata la stessa Melania a parlare di sé. “Forse alcuni mi vedono solo come la moglie del presidente, ma sono indipendente. Ho le mie idee. Ho i miei ‘sì’ e i miei ‘no’. Non sono sempre d'accordo con quello che dice o fa mio marito, e va bene così. Gli do i miei consigli, e a volte mi ascolta, a volte no, e va bene così”. Parole che aiutano a comprendere come dietro i silenzi ufficiali della first lady ci siano posizioni private e personali ben definite e non sempre allineate a quelle del marito.

Nel febbraio 2025, un sondaggio statunitense ha classificato la first lady come la decima persona più influente dell'amministrazione Trump, dietro Stephen Miller, vice capo dello staff della Casa Bianca, e dietro al procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi. E pensare che quando è stato svolto il sondaggio, Elon Musk era considerato la figura a cui il presidente dava più peso. Da allora, il tycoon dice di non fidarsi di nessuno e questo complica ulteriormente il lavoro dei diplomatici. Ma ora c’è più di un punto fermo su chi sia realmente l’influencer del presidente Usa. Anche se, alla fine, The Donald (come lo chiamò la stessa Melania anni fa) ama sempre sparigliare le carte e seguire il suo istinto.