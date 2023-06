“Meghan Markle? Non ha talento”. Il super agente di Hollywood spara a zero sulla duchessa

Londra, 27 giugno 2023 – La rottura di Meghan Markle con Spotify agita Hollywood. Sono ormai diventate un caso le parole di Jeremy Zimmer, amministratore delegato della United Talent Agency, uno dei più famosi agenti di Hollywood, a proposito della duchessa di Sussex.

FILES-US-BRITAIN-ROYALS-MEDIA-SPOTIFY-HARRY-MEGAN

Zimmer ha detto la sua in merito al recente fallimento dell’accordo pluriennale da 20 milioni di dollari che Meghan e Harry avevano firmato nel 2020 con Spotify: "Meghan Markle non era un gran talento audio o un qualsiasi tipo di talento – ha detto Zimmer durante il festival pubblicitario Cannes Lions in Francia –. Il fatto di essere famoso non ti rende bravo in qualcosa”.

La ‘separazione’ tra i duchi e il colosso svedese era stata annunciata il 15 giugno; dalla collaborazione era nata una sola serie, ‘Archetypes’, in seguito non rinnovata.

C’è però chi nell’ambiente non ha apprezzato le dichiarazioni dell’amministratore delegato, definendole “sconvolgenti”, in quanto "come agente, non devi mai parlare pubblicamente del tuo talento o di quello degli altri”.

Un importate agente di una società concorrente ha commentato: “Una scioccante dimostrazione di cattivo gusto. Chi vorrebbe firmare con qualcuno che critica le persone in questo modo in pubblico?”.

In effetti, come afferma il sito Variety.com, è raro che un addetto ai lavori del ‘dietro le quinte’ come Zimmer si lasci andare a tali commenti pubblicamente. Soprattutto considerando il fatto che la United Talent Agency rappresenta artisti e professionisti del calibro di Timothée Chalamet, Priyanka Chopra Jonas e il regista Wes Anderson.

Le dichiarazioni di Zimmer arrivano dopo che il dirigente di Spotify, Bill Simmons, ha etichettato i due ex reali come “truffatori”, subito dopo il loro annuncio di recessione dall'accordo plurimilionario del 2020. In un suo podcast Simmons ha accusato la coppia di non aver creato il numero pattuito di contenuti audio: soltanto i 12 episodi del podcast di Meghan, che si proponevano di “indagare, sviscerare e sovvertire le etichette che cercano di frenare le donne”. “Fottuti imbroglioni – se n’è uscito Simmons – ecco il podcast che avremmo dovuto lanciare con loro”.

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Spotify e della Archewell media, la società di Meghan e Harry, il divorzio sarebbe stato “di comune accordo”. Entrambe le aziende avevano, inoltre, dichiarato di essere “orgogliose della serie realizzata insieme”.

Ma non è tutto. Un portavoce della Archewell Productions ha recentemente dichiarato al Wall Street Journal che la duchessa non ha intenzione di abbandonare i suoi progetti iniziali: “Meghan sta continuando a sviluppare altri contenuti per il pubblico di Archetypes su un’altra piattaforma”.

Non solo Spotify: Harry e Meghan hanno già lavorato con la piattaforma Netflix, che ha prodotto un documentario sulla loro vita privata. E, infine, con la casa editrice londinese Penguin Random House, che ha pubblicato ‘Spare’, il controverso libro di memorie del figlio minore di Lady D.