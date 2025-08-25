Mattanza di giornalisti a Gaza, già oltre 240 morti. Mai così tanti prima

Roma, 26 agosto 2025 – Una mattanza. Sale ad almeno 245 il numero dei giornalisti e degli operatori tv uccisi nel conflitto israelo-palestinese. Una mattanza, appunto, che vede aggiungersi i nomi di Hossam al-Masri, fotoreporter della Reuters, Mohammed Salama, fotoreporter di Al Jazeera, Mariam Abu Daqa, giornalista per Independent Arabic e l’Associated Press, e i reporter Ahmed Abu Aziz e Moaz Abu Taha, ultimi cronisti caduti nella Striscia. Un record macabro, un massacro mai registrato neanche nei due conflitti mondiali o nelle guerre di Corea, Vietnam o Afghanistan.

I 5 giornalisti uccisi nel raid a Gaza: Prima fila da sx: Mohammed Salama, Moaz Abu Taha. Seconda fila da sx: Mariam Abu Daqa, Hossam al-Masri, Ahmed Abu Aziz

Secondo il Committee to Protect Journalists (Cpj), ottobre 2023 è stato il mese con il numero più alto di vittime (37), mentre sono 380 – riporta Reporters sans Frontières – i giornalisti uccisi o feriti durante il conflitto. Dati impressionanti che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti aveva bollato già nel maggio scorso come “un massacro senza precedenti”, sostenendo anche che “l’esercito israeliano sta cercando di imporre il blackout mediatico a Gaza, mettendo a tacere i testimoni dei crimini di guerra commessi dalle sue truppe”.

Ammontano inoltre a 90 le sedi di informazione distrutte, mentre 31 sono i giornalisti detenuti nelle prigioni israeliane e 35 i reporter colpiti deliberatamente. Da inizio secolo a oggi, indica l’Unesco, il numero dei giornalisti caduti durante i conflitti armati è di 1.683, e nel 2024 è stato ucciso in media un reporter ogni tre giorni. Negli ultimi venticinque anni sono tanti i nomi di chi, per la sola colpa di raccontare i fatti sul campo, ha perso la vita. Uno di questi è lo statunitense James Wright Foley, decapitato dall’Isis in Siria il 19 agosto 2014. Nello stesso anno, a Beit Lahia, nella Striscia di Gaza, rimase vittima di un’esplosione il reporter italiano Simone Camilli.

Supera le tre cifre, invece, il numero dei giornalisti uccisi nel conflitto russo-ucraino: tra questi il reporter bosniaco-francese Arman Soldin, collaboratore di Afp, e Ryan Evans, collaboratore della Reuters, ucciso quasi esattamente un anno fa (24 agosto 2024) a Kramatorsk. Secondo il Cpj, inoltre, sono otto i lavoratori dei media che hanno perso la vita tra il 2014 e il 2015 nel Donbass: tra loro anche il fotoreporter italiano Andy Rocchelli. Nel 2004, il 26 agosto, morì in Iraq Enzo Baldoni, giornalista che per Diario raccontava la seconda guerra del Golfo.