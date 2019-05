Windsor, 18 maggio 2019 - Nuovo matrimonio oggi al castello di Windsor, a quasi un anno da quello del principe Harry con Meghan Markle e a sette mesi da quello di Eugenie di York. La sposa questa volta è Lady Gabriella Windsor, figlia del cugino di primo grado della regina Elisabetta, il principe Michael di Kent. Nessuna speranza comunque di salire al trono (in linea di successione è 52esima) per questa biondissima 38enne, laureata alla Brown University in Letteratura che collabora con The London Magazine come freelance e molto attiva sul fronte benefico. Lo sposo peraltro è il borghese Thomas Kingston, un lavoro nel mondo della finanza e una ex celebre: Pippa Middleton, sorella della duchessa di Cambridge e anche lei ospite alle nozze insieme al marito. Presente, tra gli altri, la regina Elisabetta accompagnata dal principe Filippo, mentre hanno dato forfait William e Kate. Harry invece si è presentato, ma senza Meghan,rimasta a casa con il piccolo Archie.

Per il giorno del fatidico "sì" Lady Gabriella ha scelto un abito italiano, firmato dalla stilista milanese Luisa Beccaria. Un abito romantico di color rosa cipria sfumato, fatto interamente di pizzo valencienne écru sovra ricamato con un cordoncino a motivo di fiori e boccioli, completato da uno strascico lungo 4 metri, fermato da una tiara appartenuta alla nonna Marina di Grecia, che la indossò nel giorno delle nozze con il principe Giorgio, duca di Kent. Dopo la cerimonia, la festa si è spostata a Frogmore House.

