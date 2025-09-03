Massimo D’Alema in Cina alla mega parata di Xi Jinping. “Da qui venga un messaggio di pace”

Pechino, 3 settembre 2025- C'era anche Massimo D'Alema, questa mattina, alla mega parata della vittoria di Xi Jinping a piazza Tienanmen a Pechino. La notizia è venuta a galla grazie a un video che sta circolando sui social, in cui l'ex presidente del Consiglio auspica che proprio da Pechino "venga un messaggio per la pace". La sua presenza, però, era già stata annunciata la scorsa settimana dal Ministero degli Affari Esteri cinese, insieme a quella di altri ex statisti di altri Paesi.

"Viviamo in un momento difficile nelle relazioni internazionali – dice D'Alema nel filmato sottotitolato in cinese che gira sul web –. Io spero e confido che qui da Pechino venga un messaggio per la pace, per la cooperazione, per il ritorno a uno spirito di amicizia tra tutti i popoli e per porre fine alle guerre che purtroppo insanguinano in modo così tragico diversi Paesi del mondo". L'ex premier italiano si sofferma poi sulla "forza eroica del ricordo di una lotta, come fu quella del popolo cinese, importante non solo per la Cina ma per tutta l'umanità, per la sconfitta del nazismo e del fascismo".

Massimo D'Alema ha presenziato alla parata militare di Xi Jinping

Le reazioni

La presenza di D’Alema alla stessa cerimonia in cui erano presenti il presidente russo Vladimir Putin, quello nordcoreano Kim Jong-Un e il bielorusso Aleksandr Lukashenko (solo per citarne alcuni) ha scatenato molte reazioni in Italia. Critico Carlo Calenda. "La gravità di un ex presidente del Consiglio che va a Pechino per celebrare la nascita del fronte antioccidentale. D'Alema va ad omaggiare Putin e Kim Jong-Un e Xi Jinping. Mentre ragazzi muoiono in Ucraina per difendere la loro e la nostra libertà. Una vera schifezza di livello Salvini", scrive il segretario di Azione su X. Sulla sua stessa linea Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva. “Mentre in Cina si lavora a preparare un nuovo ordine mondiale alternativo all’occidente liberale, con dispiego di armamenti di ultima generazione che sfilano sotto gli occhi di alcuni tra i peggiori autocrati e dittatori del mondo, da Pechino si manifesta Massimo D’Alema. Non ho parole”, commenta rilanciando il video.

"Lascia davvero sconcertati e senza parole – dice in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia – . Capiamo e comprendiamo che il suo cuore batta sempre lì, ma che un ex presidente del Consiglio partecipi ad un evento del genere è la dimostrazione che la sinistra ormai sa essere europeista e antieuropeista nel giro di un breve passo di valzer".

Di parere opposto Stefano Fassina: “Dalla riunione della Shangai Cooperation Organization è arrivata una proposta di costruzione di un ordine multilaterale che i governi e i partiti europei, soprattutto i partiti interessati ai lavoratori, dovrebbero raccogliere, discutere, contribuire a definire e attuare. D’Alema è tra i pochi con consapevolezza della Storia e il coraggio di parlare. L’Ue del WARfare colpisce i suoi popoli e corrode le sue malmesse democrazie”, scrive l’ex deputato (ex Pd) sempre su X.