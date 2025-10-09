Chi è Marwan Barghuti, il prigioniero palestinese in cima alla lista di Hamas. Le trattative e il veto di Netanyahu

Roma, 9 ottobre 2025 – È da anni in cima alla lista dei prigionieri palestinesi che Hamas vorrebbe liberi, nonostante professi i “valori della democrazia” e venga acclamato dal popolo come la ‘terza via’ per il futuro della Palestina. Il 66enne Marwan Barghuti – da 23 anni detenuto nel deserto israeliano di Neghev – è uno dei sette nomi al centro delle trattative in corso in Egitto per arrivare a un accordo di pace a Gaza. Tutti esponenti di alto rango finiti sul tavolo dei negoziati in cambio degli ostaggi del 7 ottobre.

In realtà il documento consegnato ai mediatori riuniti da giorni a Sharm el-Sheikh è molto lungo: sono 1.950 i prigionieri palestinesi che dovrebbero essere rilasciati una volta raggiunta l’intesa. Ma il nodo critico sono i 250 condannati all'ergastolo che Tel Aviv non vorrebbe liberare, tra cui i sette della rosa ristretta di Hamas. Ecco chi sono Barghuti e gli altri sei e perché Netanyahu prende tempo.

Da vent'anni è descritto come l'uomo chiave per la possibile terza via palestinese: Marwan Barghuti – da non confondere con altre personalità palestinesi col suo stesso cognome e sempre detenuti nelle carceri israeliane, ma con profili molto diversi dal suo – è considerato la vera alternativa sia al gruppo terroristico di Hamas e sia ad Abu Mazen, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese. Percepito come l’uomo della strada, è diventato negli anni la figura politica palestinese con maggior sostegno da parte della popolazione, sia dentro che fuori dai Territori occupati.

Le sue posizioni sono sempre state molto critiche: da una parte contro l'autoritarismo di Hamas a Gaza e dall'altra in contrasto con la dilagante corruzione della classe politica dell’Anp di Abu Mazen in Cisgiordania, ritenuta una gerontocratizia senza un vero ricambio generazionale. Alla vigilia del 7 ottobre, aveva proposto una sorta di road map politica inter-palestinese, unica alternativa in grado di superare le logiche dell’attuale polarizzazione di potere all’interno della Striscia.

Netanyahu considera Barghouti "un simbolo del terrorismo". Ma lui non ci sta. “Non sono un terrorista, ma non sono neppure un pacifista", aveva detto nel 2022 al Washington Post. “Sono semplicemente un normale uomo della strada palestinese, che difende la causa che ogni oppresso difende: il diritto di difendermi in assenza di ogni altro aiuto che possa venirmi da altre parti”.

E proprio per questo, Marwan Barghuti, 66 anni, un terzo dei quali passati in un carcere israeliano, appare destinato a rimanere dietro le sbarre. Sebbene il suo nome venga sempre più spesso evocato come il prigioniero eccellente da rimettere in libertà in un eventuale scambio tra il gruppo armato palestinese e il governo di Benjamin Netanyahu, il progetto politico e la popolarità di Barghuti fanno paura a tutti gli attori che contano: Israele, l'Anp di Abu Mazen e quel che rimane dei vertici di Hamas.

Dalle sue "lettere dal carcere" nel deserto del Neghev – dove è rinchiuso dal 2002, pochi mesi prima dell’attacco terroristico del 7 ottobre del 2023 – proponeva quindi una road map politica inter-palestinese come alternativa al braccio armato di Hamas e il ‘cerchio magico’ di Abu Mazen. Nei suoi scritti, Barghuti parlava di un "progetto nazionale" capace di "mobilitare energie e competenze" per "costruire istituzioni efficaci" in nome "di principi e valori della democrazia", nel "rispetto del pluralismo politico... della libertà di pensiero... dell'alternanza di potere".

Militante nell'attivismo politico palestinese fin da giovane, Barghuti prese parte alla Prima intifada, la rivolta palestinese contro il dominio israeliano che iniziò nel campo profughi di Jabaliya nel 1987 e presto si estese attraverso Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Ma fu con la Seconda Intifada, scoppiata nel 2000, che Barghuti si consacrò sulla scena politica nazionale come uomo di punta.

Dopo aver tentato di assassinarlo nel 2011, Israele lo catturò in Cisgiordania nel 2002. E due anni dopo lo condannò a cinque ergastoli e 40 anni di carcere con l'accusa di essere il mandante di 33 attentati e di aver fondato e diretto le Brigate di Al-Aqsa – la coalizione di gruppi armati palestinesi allineati con Fatah, il partito di Yasser Arafat e dell'attuale presidente dell'Anp Abu Mazen, nato durante la Seconda Intifada – circostanza sempre negata dallo stesso Barghuti, che si è invece dichiarato prigioniero politico.

Nonostante tutto, Hamas ha più volte chiesto di inserire il nome di Marwan Barghuthi in cima alla lista dei prigionieri da liberare in uno scambio con il governo di Netanyahu. Tutte le volte che Hamas ha avanzato questa richiesta, Barghuthi ha subito un irrigidimento del trattamento carcerario da parte delle autorità israeliane. È stato trasferito in isolamento, in altri penitenziari oppure – come denunciato dalla moglie Fadwa, avvocata nota per la difesa dei diritti femminili – è stato picchiato dalle guardie carcerarie.

Barghuthi ha più volte affermato che non intende imporsi come leader dei palestinesi, ma ha invocato urgentemente elezioni democratiche nei Territori occupati: uno scenario da incubo sia per Israele, sia per Hamas sia per Abu Mazen. In fin dei conti, per tutti questi attori, Barghuti sarebbe meglio morto: "martire" per alcuni, "terrorista" per altri.

Una manciata di prigionieri palestinesi di alto rango – sette per la precisione – è al centro delle trattative in Egitto per arrivare a un accordo di pace a Gaza. Al centro della contesa non c'è solo la fine della guerra, la liberazione di queste figure avrebbe un impatto politico importante sul futuro dei palestinesi, ma anche sulla politica interna israeliana.

Tanto che Tel Aviv, secondo i media israeliani, avrebbe posto il veto su alcuni nomi, a cominciare dal Marwan Barghouti. “Non ci sconfiggerete", chi prova ad attaccare gli israeliani "noi lo cancelliamo", gli ha gridato il ministro dell'ultradestra Itamar Ben Gvir in una visita in carcere lo scorso agosto bollata da più parti come una provocazione. Ma nelle ultime ore la moglie Padwa è partita da Ramallah diretta al Cairo, segno che qualcosa si sta effettivamente muovendo.

Veto israeliano anche su Ahmad Saadat, il leader del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, al centro del braccio di ferro tra Arafat e Tel Aviv, che portò all'assedio israeliano alla sede dell'Anp a Ramallah nel 2002. Incarcerato dal 2006 in Israele, il 70enne sconta 30 anni per l'assassinio del ministro israeliano Rehavam Zeevi, ucciso nel 2001.

Hamas chiede la liberazione di suoi esponenti: Abdullah Barghouti, 53 anni, noto come “l'ingegnere” perché è un esperto di esplosivi. Sulla sua testa pende una condanna a 67 ergastoli, la più dura mai comminata da un tribunale israeliano, per diversi attentati dinamitardi che hanno ucciso decine di civili negli anni 2000 quando era a capo dell'ala militare di Hamas in Cisgiordania.

Anche Ibrahim Hamed, 60 anni, è un ex leader delle brigate Qassam in Cisgiordania, accusato dell'uccisione di quasi 100 israeliani in diversi attentati compiuti nel corso della seconda Intifada. E anche lui sconta decine di ergastoli. Nella lista ci sarebbero anche Abbas al-Sayyid e Hassan Salameh, il primo condannato a 35 ergastoli il secondo a 46, accusati delle stragi negli hotel e sui bus. E, infine, c’è Nael Barghouti, il prigioniero politico palestinese in carcere da più tempo in Israele, arrestato la prima volta nel 1978.