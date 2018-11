Marsiglia, 6 novembre 2018 - Sono ore d'ansia per Simona Carpignano, la ragazza italiana che figura tra i dispersi dopo il crollo dei palazzi di ieri a Marsiglia. A quanto si apprende, la 30enne di Taranto abitava al terzo piano dell'edificio civico 65 di Rue d'Aubagne andato in frantumi. Di lei non si hanno più notizie da ieri. I genitori della ragazza sono già arrivati a Marsiglia dalla Puglia. "Sono qui, sono ora negli uffici della polizia giudiziaria, voglio notizie", dice il padre di Simona. I famigliari della giovane sono in contatto col Consolato generale d'Italia che, in stretto raccordo con la Farnesina, segue fin dalla prima ora le ricerche. La ragazza si era trasferita sei mesi fa per trovare un lavoro. Aveva raggiunto un suo amico che viveva lì e, quindi, ottenuto un'occupazione nella città francese.

TRE MORTI, ANCORA 6 DISPERSI - Sotto le macerie ci potrebbero ancora essere almeno 5 persone. Ne mancavano all'appello 8: 5 risiedevano nel palazzo crollato e altre 3 persone forse erano invitate all'interno. Stamane sono stati recuperati i corpi di tre vittime, di cui la seconda è una donna. La speranza di trovare i dispersi ancora vivi è legata ad alcune sacche d'aria che si sarebbero formate e potrebbero permettere di respirare a chi è rimasto travolto dal crollo.

LA MAPPA

LE RICERCHE - E si continua a scavare nel centro di Marsiglia. Tre i corpi recuperati. Il primo stamane, al termine di una notte di ricerche non stop sotto la pioggia battente. Si tratta di un uomo, anche se il procuratore della Repubblica di Marsiglia, Xavier Tarabeux, precisa che la vittima non è stata identificata. Quindi, all'ora di pranzo viene recuperato un secondo cadavere. E' una donna, annuncia la procura della città francese. Il terzo corpo, di un secondo uomo, viene individuato nel primo pomeriggio.

Secondo i media transalpini, sarebbero riuscite a salvarsi le due passanti viste ieri nelle immagini della videosorveglianza subito prima della catastrofe. A questo punto delle operazioni, i soccorritori hanno infatti rimosso tutte le macerie cadute sulla strada, senza rinvenire nessuno.

Sul posto squadre composte dai 120 poliziotti e 80 vigili del fuoco che continuano a sgombrare "minuziosamente" i resti dei palazzi. Si lavora "con la pala", ha spiegato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner. "Abbiamo scoperto alcune sacche d'aria che lasciano sperare nella possibilità di trovare gente che può essere salvata", ha aggiunto. "Bisogna far proseguire le operazioni", ha aggiunto dicendo che i soccorsi dureranno ancora "diversi giorni". Per Castaner "se non si trovano sopravvissuti dopo 72 ore, le speranze sono poche".

I CROLLI - Gli edifici crollati, in totale, sono tre. Due sono andati in frantumi ieri mattina, un altro nel pomeriggio. Il palazzo al numero civico 63, era "chiuso e murato", secondo quanto riferito dal comune, che lo aveva riacquistato dopo un'ordinanza di pericolosità nel 2008. Al numero 65, nell'altro edificio di sei piani, 9 appartamenti su 10 erano abitati, ed erano situati sopra un esercizio commerciale vacante al piano terra. Era l'unico palazzo abitato ed era stato oggetto di "un'ispezione tecnica" il 18 ottobre da parte dei servizi competenti. Un terzo stabile, al numero 67, abbandonato e murato dall'estate 2012 è parzialmente crollato. Secondo un'ipotesi avanzata dal comune, "questo drammatico incidente potrebbe essere dovuto alle forti piogge che si sono abbattute su Marsiglia negli ultimi giorni". Ma le polemiche non mancano: "Sono le case dei poveri che crollano e non è un caso", ha dichiarato il capo degli Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, lamentando quello che ha definito "uno strano odore di disinvoltura e di indifferenza alla povertà".

"UNA RAGAZZA GENIALE" - La notizia della presenza di un'italiana tra i dispersi è stata lanciata in mattinata. I media transalpini riportano le dichiarazioni di un cameriere che lavorava in un bar nei pressi dell'edificio andato in frantumi. L'uomo conosceva bene la ragazza. "Era geniale, studiava da noi", ha riferito il cameriere a un cronista che si trova sul luogo della tragedia. "Ricordo quando ha festeggiato la sua laurea".

APPELLI SUI SOCIAL - "Aiutateci a trovarla". Si moltiplicano sui social gli appelli per avere notizie di Simona Carpignano. Su Facebook la ragazza ha un soprannome: 'Sorriso'. Questo "perché il sorriso di Simona - spiegano i suoi amici, a Taranto - è quello che ti rimane dentro". E proprio i suoi amici hanno dato il via già da ieri sera al tam-tam sui social per chiedere, dopo il crollo, notizie della ragazza. "Simona - scrivono su Fb gli amici - è alta, magra, bionda (coi capelli rasta), occhi azzurri. Aiutateci a ritrovarla". E ancora: "Speriamo in un miracolo".