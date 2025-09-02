Martedì 2 Settembre 2025

Esteri

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Esteri
Panico a Marsiglia, armato di coltello aggredisce e ferisce diversi passanti. Ucciso dalla polizia

2 set 2025

REDAZIONE ESTERI
2 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Panico a Marsiglia, armato di coltello aggredisce e ferisce diversi passanti. Ucciso dalla polizia

Un tunisino in libertà vigilata ha seminato il panico nella città nel sud della Francia. Tutto sarebbe cominciato da una lite con il personale di un hotel dove da tempo alloggiava senza pagare

Reparti speciali della gendarmerie francese in azione (archivio)

Marsiglia, 2 settembre 2025 – Un uomo armato di coltello ha aggredito a Marsiglia diverse persone, ferendole davanti a numerosi testimoni che si trovavano in strada o sulle terrazze dei caffè. L'aggressione, avvenuta intorno alle 14,45, ha scatenato il panico in Cours Belsunce, non lontano da La Canebière, nel primo arrondissement della città francese meridionale. Una fonte ha riferito di diversi feriti.

L’aggressore è stato ucciso dalle forze dell'ordine, che hanno usato le loro armi per neutralizzarlo. Nella zona dell’aggressione è istituito un perimetro di sicurezza.

L'uomo che ha ferito diverse persone, almeno 4, e poi ha minacciato i poliziotti che lo hanno freddato, era un tunisino in libertà vigilata. Secondo informazioni di Le Figaro, una lite era scoppiata fra l'individuo e il personale di un hotel nel quale non pagava più da tempo il suo soggiorno. Ha aggredito 4 persone dell'albergo, fra le quali il gestore e un cliente, prima di uscire in strada e minacciare i poliziotti che poi hanno reagito uccidendolo. Gli agenti lo hanno visto in strada armato di una spranga di ferro e due coltelli, secondo Bfm Tv.

