Ondata di calore in Francia, Le Pen promette condizionatori ovunque. Perché il governo dice no

Parigi, 2 luglio 2025 – Parigi è l'unica città europea ad avere una densità paragonabile a quella di una metropoli asiatica. Eppure, c'è una grande differenza tra la capitale francese e città come Bangkok, Dacca o Hong Kong: le facciate degli edifici parigini non sono tappezzate di condizionatori bianchi. Da un lato, perché la città dispone di un sistema di raffreddamento urbano che mantiene basse le temperature nei principali luoghi pubblici, dal museo del Louvre alla sede del Parlamento, fino ai grandi centri commerciali. Dall’altro, perché la capitale francese non è affatto abituata a temperature così elevate.

Parigi nella morsa del caldo (Ansa)

Nemmeno un anno fa, il Comune ha presentato la sua strategia per trasformare la città in caso di ondate di caldo estive: "Paris à 50°C". In quel contesto, i cittadini di alcuni quartieri della capitale hanno partecipato a delle simulazioni insieme ai pompieri e alla protezione civile, per prepararsi a situazioni estreme. Il piano prevede la creazione di “zone rifugio”, la vaporizzazione dell’acqua nelle piazze più densamente cementificate, oltre a misure sul lungo periodo come la ristrutturazione degli edifici, la riverniciatura dei tetti grigi per ridurre l'assorbimento di calore e la ‘vegetalizzazione’ della città.

“Il grande piano per i condizionatori” di Marine Le Pen

Cavalcando l'ondata di caldo, Marine Le Pen ha proposto lunedì — insieme all’alleato del partito satellite UDR di Éric Ciotti — un piano per dotare ospedali, scuole e case di riposo di condizionatori. Una proposta che la capogruppo del Rassemblement National ha promesso di realizzare “non appena arrivata al potere”, denunciando l’ipocrisia di un governo che “chiede alle famiglie di smettere di lavorare da un giorno all’altro” e che consiglia ai bambini di “andare al cinema più vicino, dove c’è l’aria condizionata”. Quello dei condizionatori è un settore in piena espansione. Secondo una nota del CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici – la presenza di condizionatori nel mondo passerà dal 28% a circa il 50% entro il 2050. In Francia, il numero è cresciuto da 350.000 a oltre 800.000 nel giro di pochi anni. Secondo l’agenzia francese per la transizione ecologica (Ademe), circa un quarto delle abitazioni francesi e il 40% degli uffici sono già dotati di condizionatori, una cifra destinata ad aumentare esponenzialmente. Se la proposta di Marine Le Pen può sembrare di buon senso, soprattutto dopo 13 giorni di caldo causati dalla cappa di calore che sovrasta l’Europa occidentale, i leader degli altri partiti denunciano una promessa opportunistica, frutto dell’emergenza del momento e incapace di offrire soluzioni durature. E anzi, potenzialmente dannosa.

I condizionatori: esempio di "maladaptation"?

Le ondate di caldo rappresentano la principale minaccia per la Francia legata al cambiamento climatico. Per il presidente dell’Ademe, Sylvain Waserman, l’aria condizionata è innanzitutto “una soluzione a breve termine”, come ha spiegato in un’intervista su RMC martedì 1° luglio: “Non dobbiamo pensare che mettere l’aria condizionata ovunque risolva il problema. Non può essere l’alibi per l’inazione, per non cambiare nulla”, ha ribadito, dando voce a un messaggio che la comunità scientifica ripete da anni. Se da un lato è vero che l’installazione dei condizionatori ha contribuito a salvare circa 195.000 vite nel 2019, secondo quanto riporta la rivista scientifica The Lancet, dall’altro la loro diffusione alimenta il problema delle emissioni di CO2, soprattutto nei paesi in cui la produzione di energia elettrica dipende dai combustibili fossili. La ministra francese per la Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher, ha ricordato che i condizionatori rilasciano calore all'esterno. Il loro moltiplicarsi rischia quindi di contribuire ad aumentare ulteriormente le temperature in strada, come riporta l’ANSA. Il problema si aggrava soprattutto di notte, nei centri urbani, quando il suolo rilascia il calore accumulato durante il giorno, impedendo alle temperature di scendere sotto i 25°C, con conseguenze gravi sia per la salute umana che per la vegetazione. Il rischio è quello di creare una spirale, in cui il calore esterno aumenta sempre di più. Se l’installazione di condizionatori è quindi fondamentale in alcuni luoghi — come ospedali e scuole — per le abitazioni private il primo passo dovrebbe essere quello di installare tende e persiane alle finestre, capaci di ridurre la temperatura interna di circa 2°C. Una misura urgente, considerando che oltre il 40% degli appartamenti francesi ne è ancora sprovvisto.