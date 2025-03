Marine Le Pen colpevole di appropriazione indebita di fondi Ue. In gioco il suo futuro politico

Roma, 31 marzo 2025 - Marine Le Pen e 8 eurodeputati sono stati ritenuti colpevoli di appropriazione indebita di fondi Ue nel processo sugli assistenti degli eurodeputati del Rassemblement National al Parlamento europeo di Strasburgo. L'accusa ha chiesto 5 anni di cui 3 con la condizionale e l'ineleggibilità con effetto immediato, senza attendere i successivi gradi di giudizio.

Anche i dodici assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Il tribunale di Parigi ha stimato che il danno complessivo sia stato di 2,9 milioni di euro, in quanto il Parlamento europeo "si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra" francese.

Poco dopo l'apertura dell'udienza, questa mattina alle 10:20, il tribunale di Parigi ha dichiarato colpevoli di appropriazione indebita 9 europarlamentari RN, tra cui Le Pen, che oggi si gioca il suo avvenire politico.

La decisione del tribunale di Parigi avrà probabilmente un peso notevole, poiché Le Pen è la favorita al primo turno delle prossime elezioni presidenziali, secondo un sondaggio Ifop per pubblicato domenica mattina. Secondo il sondaggio, qualunque siano le ipotesi testate a sinistra e per il blocco centrale, Marine Le Pen uscirebbe vincitrice dalle elezioni, raccogliendo tra il 34% e il 37% delle intenzioni di voto.

Di fronte al tribunale sono comparsi undici eurodeputati eletti all'epoca dei fatti sotto le insegne del Front National e tra questi il sindaco di Perpignan, Louis Aliot, l'ex presidente ad interim del RN Jean-Francois Jalkh, l'eurodeputato Nicolas Bay e l'ex numero due del partito Bruno Gollnisch. Nell'inchiesta era implicato anche l'ex eurodeputato e leader del Front National, Jean-Marie Le Pen, padre di Marine, morto il 7 gennaio 2025. Tra le persone presentate come assistenti parlamentari ci sono Thierry Legier e Catherine Griset, nonché gli attuali deputati del Rassemblement national Timothee Houssin e Julien Odoul, e Yann Le Pen, sorella di Marine Le Pen, oltre a quattro collaboratori del partito, tra cui Wallerand de Saint-Just.