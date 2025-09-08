Margelletti: ”La Russia non si fermerà, Putin vuole restaurare l’impero zarista. La guerra larga si avvicina”

Roma – Un attacco record è stato lanciato nella notte tra sabato e ieri dai russi in Ucraina, provocando la morte di almeno quattro persone e non risparmiando neanche il palazzo del Consiglio dei ministri. Oltre 800 tra droni e missili da crociera Iskander-K hanno preso di mira 37 località, colpite alcune da testate andate a segno, mentre altre da frammenti dopo l’abbattimento. Un’ennesima notte di fuoco e sangue che, come sostiene Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali, segue una strategia ben delineata e consolidata negli anni.

Un vigile del fuoco dopo i bombardamenti su Kiev

Presidente Margelletti, come si interpreta questo nuovo attacco?

“Sono anni che la Russia non cambia di un millimetro la propria strategia, quotidianamente distrugge quanto più possibile, colpendo senza distinzioni obiettivi sia civili che militari. Di per sé non è successo niente di nuovo, bisogna però dire che i russi non vogliono la pace, che continueranno ad andare avanti e la stampa non può stupirsi di quello che succede tutti i giorni. Non ci sarà la pace, non c’è un solo dato che faccia pensare a questo. I russi non hanno problemi di tempo, di armi, di sostegno politico o di uomini; quindi, come già hanno detto numerosi statisti occidentali, una volta terminato l’attacco in Ucraina, andranno avanti. Questa è la ragione per la quale dobbiamo supportare Kiev, nell’interesse sia degli ucraini che dell’Europa occidentale”.

Ma come si spiegano i bombardamenti massicci delle ultime settimane anche nella capitale quando il fronte è nelle regioni dell’Est?

“In realtà la Russia segue il copione di sempre: bombarda l’Ucraina, colpendo qualsiasi tipo di obiettivo, perché mira a prendersi tutto il Paese. In questo senso non c’è niente di nuovo rispetto al passato”.

E dopo l’Ucraina la Russia proseguirà la sua avanzata?

“Lo dicono gli stessi russi: vogliono ridare a Mosca lo spazio che aveva l’impero zarista. Ed è per questo che ritengo che nell’arco di pochissimi anni avremo la guerra. Penso che sia inevitabile”.

In quest’ottica, che cosa dovrebbe fare l’Europa?

“Innanzitutto avere una visione politica comune sulla sicurezza di Kiev. Se qualcuno si sfila per questioni legate all’elettorato interno, non rendendosi conto che la lotta in Ucraina è una lotta essenziale per l’Europa, significa che non ha capito che cosa stia succedendo. Serve poi un innalzamento enorme della produzione militare, non soltanto per supportare Kiev ma anche per ridare forza agli eserciti europei”.

Qual è la situazione attuale dell’esercito ucraino?

“È un esercito stanco, con una grande forza d’animo, ma ciò ovviamente non può bastare. Attacchi di questo tipo, inoltre, non credo che comportino particolari ricadute dal punto di vista psicologico per la popolazione, ma è chiaro che servono molti più aiuti. Mi pare che in questo momento l’invio di truppe europee sia prematuro, ma comunque inevitabile. Certamente se vogliamo impedire l’avanzata russa, è necessario elevare in maniera sensibile il livello di deterrenza. Detto questo, io non credo che Mosca si prenderà l’Ucraina, penso infatti che una serie di Paesi europei si schiererà sul campo”.

Secondo lei, non ci sono altre vie per fermare la guerra?

“Non ci sono tavoli di trattative, e non dobbiamo aggrapparci alla speranza. I russi non vogliono truppe europee a garantire la sicurezza in Ucraina, non vogliono che Kiev entri nella Nato e nell’Unione: questa non è una trattativa, ma la resa di un Paese”.