Margelletti: “Mosca usa il terrore per influenzare la Ue”

Roma, 24 settembre 2025 – "C’è un grande problema di narrazione: si continua a discutere del singolo evento e non del trend. La verità è che da anni sugli aeroporti europei, soprattutto militari, e anche negli Stati Uniti, stanno volando in maniera estremamente aggressiva dei droni ‘anonimi’ – chiamiamoli così – che potrebbero creare danni devastanti alle capacità aeree dell’Alleanza atlantica. E decine e decine di episodi sono una cosa estremamente preoccupante. Ma ammettere che sono tutti collegati significa dire chiaramente che è molto probabile il rischio di una guerra”. È quanto afferma il presidente del Cesi - Centro studi internazionali, Andrea Margelletti commentando le incursioni di droni negli aeroporti di Copenaghen e di Oslo.

Andrea Margelletti

Non ci sono dubbi sulla matrice russa?

“La Russia nega ma noi non è che dormiamo in piedi. L’obiettivo dei russi è far sì che l’Europa occidentale divenga la loro sfera di influenza. E per fare questo hanno bisogno di vincere contro l’Europa occidentale senza combattere”.

In che modo?

“Spaventando a tal punto gli europei occidentali che, nel momento in cui si parla di dare le armi, di difendersi, di prepararsi, la gente dica ‘meglio cambiare padrone che vivere da indipendenti rischiando’”.

Continuano a circolare tesi sulla ‘false flag’. Propaganda russa?

“Da anni i russi stanno inondando la rete di spazzatura tesa a creare confusione. È roba da terrapiattisti”.

Com’è possibile che questi droni riescano a sorvolare così facilmente gli aeroporti?

“In maniera semplicissima: ci sono operatori dell’intelligence russa che operano in Europa e che si avvicinano all’aeroporto e fanno decollare i droni. Non è che partono da Mosca. E dato che in Europa siamo pieni di agenti d’intelligence russa non è particolarmente difficile fare una cosa del genere”.

La risposta dell’Europa quale deve essere in questo momento?

“Prendere atto della situazione ma non solo. Dato che non vogliamo alzare il livello dello scontro e non siamo, dunque, minimamente interessati a lanciare dei droni all’aeroporto di Mosca, l’unica cosa che possiamo fare è continuare a sostenere l’Ucraina che sta combattendo anche per conto nostro e non lasciarla sola”.