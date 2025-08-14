Marco Varvello: “Sono innamorato di Londra, per lei ho lasciato la Rai”

Londra, 14 agosto 2025 – Il corrispondente Rai dal Regno Unito, Marco Varvello, ha lasciato il servizio pubblico dopo ben 38 anni pur di restare nella capitale inglese.

Come mai Londra?

“Il mio rapporto con Londra è di grande amore, sono affascinato da questa metropoli. Il grande Samuel Johnson scrisse: “Chi è stanco di Londra è stanco della vita” ed è vero. È una città che non annoia mai. Io sono stato anche otto anni a Berlino, che è la capitale del Paese più importante in Europa, ma Londra è un altro pianeta”.

Cioè?

“È l’unica città al mondo veramente globale, molto più di New York. Globale vuol dire anche che i suoi quasi 9 milioni di abitanti non sono di origine britannica e questo crea una situazione multiculturale, multietnica, multireligiosa straordinaria. Sento già i Farage italiani che dicono che si ammazzeranno tutti, come dissero anche Vance e Trump nei loro tweet. In realtà a me sembra un esperimento tutto sommato riuscito, non ci sono le tensioni delle banlieue parigine e la convivenza e l’integrazione in linea di massima sono state raggiunte. Questo dà un fascino a questo pezzo di mondo tutto particolare, senza dimenticare le tracce della vecchia Inghilterra, che comprende la famiglia reale con tutti i suoi privilegi”.

Il suo nuovo libro ‘Londra, i luoghi del potere’ racconta la capitale e suoi centri nevralgici.

“Il libro è una specie di visita guidata di Londra attraverso gli stessi luoghi, palazzi, piazze e quant’altro che vengono visitate normalmente dai turisti, ma raccontati attraverso gli eventi che in questo ultimo decennio sono accaduti. Dai cambi ai vertici della famiglia reale con Buckingham Palace al suo centro, alla politica di Downing Street, le convulsioni dei governi conservatori, la cialtroneria di Boris Johnson e il cambio politico conservatore-laburista dell’anno scorso con il Parlamento di Westminster al centro”.

E poi?

“E poi la City come contropotere finanziario, ancora molto medievale nelle sue norme, che servono proprio per avere uno statuto autonomo in materia fiscale e finanziaria. La City di Londra è una specie di centauro che è metà medievale e metà nel terzo millennio avanzato… C’è un po’ tutto questo nel libro”.

Nel sottotitolo, lei ha previsto ‘il ritorno del Regno Unito sulla scena globale’.

“Il ritorno dell’amministrazione Trump ha accelerato il riavvicinamento, seppur ancora molto

cauto, di Londra alla Ue. Se c’è una cosa che la Brexit ha evidenziato in modo chiarissimo è che da soli non si va da nessuna parte. E anche gli orgogliosi britannici se ne sono accorti, soprattutto sullo scenario internazionale. Lo vediamo con i vertici e le iniziative che partono da Parigi e Londra ma che coinvolgono tutta l’Europa, perché da soli si combina poco”.

Ha dato addio alla Rai dopo tanti anni. Come si sente?

“Ho lasciato il servizio pubblico con un anno di anticipo. Di fronte all’alternativa tra tornare a Roma, come mi era stato richiesto con scarso rispetto per la mia storia professionale, e restare a Londra non ho avuto dubbi. Esco dalla Rai con rammarico, dopo 38 anni in cui sono stato anche inviato a lungo a New York e corrispondente da Berlino, ma almeno continuerò a vivere nell’amata Inghilterra per raccontare ancora i momenti storici e straordinari che stiamo vivendo”.