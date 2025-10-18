Marco Rubio, la rivelazione choc: gli Ufo stanno sorvolando “strutture nucleari riservate”

Roma, 18 ottobre 2025 – Siamo davvero di fronte al “più grande insabbiamento nella storia degli Stati Uniti”? ‘The Age of Disclosure’, il documentario in uscita su Prime Video il 21 novembre prossimo promette di svelare verità sconvolgenti sugli Ufo, un presunto occultamento durato 80 anni sulle prove dell’esistenza di forme di vita non umane; insomma alieni.

Ma, al di là delle strategie di marketing per lanciare questo documentario ci sono senz’altro elementi molto interessanti. Scopriamo di più.

‘The Age of Disclosure’ uscirà su Prime Video il 21 novembre (iSotck)

Iniziamo col dire che il documentario firmato da Dan Farah raccoglie testimonianze di 34 membri del governo, dell’intelligence e delle forze armate americane, e include interviste a figure di primo piano come Marco Rubio, attuale Segretario di Stato e stretto alleato di Donald Trump. Nel trailer, Rubio rivela che “sono stati registrati ripetuti episodi di oggetti che volano nello spazio aereo sopra strutture nucleari riservate e non sono nostri”. Una frase che da sola basta a riaccendere il dibattito su una delle questioni più controverse della storia moderna: gli UFO, o meglio gli UAP come oggi vengono definiti ufficialmente, vale a dire gli Unidentified Anomalous Phenomena. Rubio sottolinea inoltre che persino i presidenti avrebbero operato “su base di necessità”, lasciando intendere che molte informazioni restano confinate a ristretti livelli dell’apparato di sicurezza nazionale.

‘The Age of Disclosure’: quale grande insabbiamento verrà svelato dopo 80 anni?

"Ho visto con i miei occhi velivoli non umani e esseri non umani”

La dichiarazione più sconvolgente arriva però da Jay Stratton, ex direttore della Task Force governativa sui fenomeni anomali. Stratton afferma senza esitazioni: “Ho visto con i miei occhi velivoli non umani e esseri non umani.” Una frase che, se confermata, rappresenterebbe una delle più grandi rivelazioni della storia contemporanea. Dan Farah, produttore e ideatore del film, ha descritto il progetto come un tentativo di rompere un silenzio istituzionale durato otto decenni: “I fatti su questo tema sono stati nascosti al pubblico per 80 anni. Tutti gli alti funzionari che ho intervistato sanno che è successo e non lo ritengono accettabile”.

Il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio

Tra perplessità e dichiarazioni incredibili. Loro sono davvero qui?

Non mancano gli scettici, ovviamente. Ma, nonostante le perplessità, ‘The Age of Disclosure’ promette di diventare un fenomeno globale. Non si tratta solo di un prodotto per gli appassionati di misteri, e per tutti quelli che “vogliono credere”, perché da più parti diversi personaggi, anche molto autorevoli (tra cui personale militare) hanno dato per certa l’esistenza di forme di vita aliene. Tante persone hanno provato a rispondere alla celebre domanda di Enrico Fermi “dove sono tutti quanti?”. Nel 2021, l’ex direttore della CIA John Brennan dichiarò che “alcune osservazioni sembrano provenire da un’intelligenza diversa da quella umana”, mentre l’ex presidente Barack Obama confermò che “ci sono oggetti nei cieli che non possiamo spiegare”. Più di recente, nel 2023, l’ex ufficiale dell’intelligence David Grusch ha testimoniato davanti al Congresso sostenendo che gli Stati Uniti sarebbero in possesso di “mezzi non umani recuperati da incidenti”. Sebbene le sue parole non siano state corroborate da prove pubbliche, hanno riacceso il dibattito politico e mediatico. Da Reid a Rubio, passando per Brennan e Grusch, la narrativa sugli UFO non è più relegata alla fantascienza. I continui avvistamenti (anche sopra i nostri cieli in Italia) e le ammissioni ufficiali che si moltiplicano segnano un cambio di paradigma deciso, netto: il mistero non è più se gli UFO esistano, ma cosa rappresentino davvero.