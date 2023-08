Manovre militari cinesi intorno a Taiwan. “Incursione di 42 caccia”

Roma, 19 agosto 2023 – Venti di guerra, tra minacce e manovre militari. Le forze armate di Taipei hanno ''intercettato 42 aerei militari cinesi nella zona di difesa di Taiwan'' da quando Pechino ha lanciato le esercitazioni militari oggi attorno all'isola. Lo riferisce il ministero della Difesa taiwanese aggiungendo che sono ''otto le navi militari cinesi coinvolte in stato da combattimento''. Inoltre ''26 aerei cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan'', ha aggiunto il ministero.

Jet di Taiwan (Ansa)

Sono "irrazionali e provocatorie" le esercitazioni militari cinesi condotte oggi attorno a Taiwan, ha dichiarato il ministero, che ha condannato fermamente le azioni cinesi e ha annunciato l'invio di forze adeguate per rispondere alla situazione. "Il lancio di un'esercitazione militare con un tale pretesto non solo non aiuta la pace e la stabilità dello Stretto di Taiwan, ma evidenzia anche la mentalità militarista (della Cina, ndr) e conferma la natura prepotente dell'espansione militare", ha affermato il ministero di Taipei.

Le esercitazioni lanciate dalla Cina intorno a Taiwan sono un tentativo di Pechino di mettere sotto pressione l'isola ma anche di influenzarne le elezioni, fissate per gennaio, ha affermato il partito di governo Democratic Progressive Party.

La Cina "deve essere unificata e lo sarà inevitabilmente. Qualsiasi tentativo di ostacolarne il processo è destinato al fallimento”, mentre Pechino adotterà “misure efficaci per difendere con fermezza la sovranità nazionale e l'integrità territoriale”. Aveva commentato così, poche ore prima, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, in merito alla missione del vicepresidente di Taiwan William Lai in Paraguay, con scalo negli Usa, a New York e a San Francisco. Il duplice transito “ha violato gravemente il principio della Unica Cina, danneggiato la sovranità e l'integrità territoriale della Cina e inviato un grave segnale alle forze separatiste”.