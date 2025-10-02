Manchester, attentato in sinagoga: uomo armato di coltello aggredisce 4 persone

Londra, 2 ottobre 2025 – Assalto in una sinagoga di Manchester: un uomo armato di coltello si è avventato contro un’auto e ha aggredito quattro persone. È successo oggi nella città a nord dell'Inghilterra, mentre i fedeli entravano in sinagoga per lo Yom Kuppur, una ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell'espiazione.

Il sindaco della città, Andy Burnham – che in queste ore è in in contatto costante con la polizia – ha definito l'episodio "grave". L'attacco appare concluso e, stando alle parole di Burnham, l’attentatore sarebbe stato neutralizzato e ucciso dalla polizia. Il sindaco rassicura i suoi concittadini: dopo l'intervento della polizia non ci sono ulteriori "pericoli imminenti" per la collettività.

Quattro persone aggredite con un coltello

"Si ritiene" che sia deceduto l'uomo che questa mattina ha aggredito prima con un'auto e poi con un coltello almeno quattro persone che si erano recate in sinagoga a Manchester per lo Yom Kuppur. Lo ha dichiarato il sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha parlato con Bbc Radio Manchester, aggiungendo però che ciò "non è confermato". La polizia aveva in precedenza affermato che l'aggressore era stato ''colpito'' da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti.

Starmer, rientro urgente da Copenaghen

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco compiuto oggi nel giorno di Yom Kippur dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, in seguito al quale almeno 4 persone sono rimaste ferite. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l'aggressore è stato abbattuto dal fuoco della polizia.