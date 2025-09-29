Maltempo in Spagna: la tempesta Gabrielle fa paura. Allerta rossa a Valencia, scuole chiuse e allagamenti

Madrid, 29 settembre 2025 – Spagna in balia del maltempo. La tempesta Gabrielle continua a flagellare l'est della penisola, con diverse aree in allerta rossa per piogge torrenziali che hanno già causato gravi disagi e inondazioni. La situazione più critica si è registrata nella Comunità Valenciana e in Catalogna, coinvolta anche l'Aragona.

Allerta rossa

L'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha esteso l'avviso di rischio estremo per le coste di Tarragona (Catalogna) e Castiglione, con accumuli previsti fino a 180 litri per metro quadrato. L'allerta massima fino alla mezzanotte è per la costa di Valencia.

La Protezione Civile in Catalogna ha inviato un secondo allarme sui telefoni cellulari nelle aree di Montsià e Baix Ebre, raccomandando ai cittadini di evitare spostamenti e attività all'aperto e sospendendo l'attività educativa.

Un magazzino industriale allagato a Saragozza (Ansa)

Precipitazioni con picchi di oltre 100 litri per mq

Le intense precipitazioni, con picchi di oltre 100 litri per metro quadrato in poche ore, hanno causato la parziale esondazione di corsi d'acqua e canali di irrigazione come il Barranco e la Saleta, ad Aldaia, che ha provocato inondazioni nel centro urbano. Si tratta di una delle zone più colpite dalle devastanti alluvioni causate dalla Dana del 29 ottobre dello scorso anno nella provincia di Valencia, che 229 vittime.

Scuole chiuse e voli cancellati a Valencia

Una sessantina di Comuni, incluso quello di Valencia, hanno sospeso oggi le lezioni nelle scuole. Quattro voli per i collegamenti fra Valencia, Parigi e Amsterdam, sono stati cancellati e l'ente di gestione aeroportuale Aena avverte sui canali social che potranno registrarsi ritardi e disagi a causa del maltempo.

I vigili del fuoco di Castiglione sono intervenuti un diversi incidenti, incluso il salvataggio di due persone rimaste intrappolate nei loro veicoli a Sant Jordi e Onda. Si registrano ritardi consistenti e interruzioni nel servizio ferroviario dell'Alta Velocità e di prossimità Valencia-Castiglione, con la soppressione di alcuni treni.