Mali, i video dei soldati Wagner diffusi dai Tuareg: così i mercenari russi operano in Africa In un filmato i miliziani interrogano una donna maliana minacciando di spogliarla. In un altro saccheggiano un negozio. A diffondere sui social le clip sono stati i ribelli tuareg che le avrebbero recuperate dai cellulari rimasti addosso ai miliziani morti sul campo di battaglia