Mali nel caos, la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese. Cosa sta succedendo e perché c’entra la benzina

Dakar, 29 ottobre 2025 - E’ caos in Mali dopo che i terroristi hanno bloccato i rifornimenti di carburante lasciando a piedi la popolazione. La Farnesina ha invitato gli italiani a lasciare il Paese quanto prima. "A seguito del crescente e significativo blocco dell'afflusso di carburanti su tutti gli assi stradali verso il Mali, ad opera di gruppi terroristici, si registra una grave penuria di carburante in tutto il Paese, con impatti significati sull'erogazione di elettricità, che potrebbe causare un ulteriore peggioramento del quadro di sicurezza anche nella capitale Bamako", è il comunicato dell’ambasciata italiana che "sconsiglia di effettuare viaggi nel Paese, in ragione delle tensioni legate a tali criticità.

“I connazionali già presenti in Mali sono invitati a lasciare quanto prima il Paese e a verificare di aver segnalato la propria presenza all'Ambasciata d'Italia a Bamako, sul sito DoveSiamonelMondo.it oppure sull'App Viaggiare Sicuri", conclude la nota della Farnesina.

Chiuse le scuole

A causa della penuria di benzina, la giunta militare che governa il Mali ha anche annunciato che le lezioni nelle scuole e nelle università sono sospese almeno fino al 9 novembre. La scarsità di carburante è causata dagli attacchi di un gruppo jihadista affiliato ad al Qaida, Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), che da inizio settembre colpisce regolarmente le autocisterne di carburante.

La sospensione, riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu", è stata annunciata in una circolare dai ministeri dell'Istruzione nazionale e da quello dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica. "I ministri informano insegnanti, ricercatori, studenti, genitori, partner, personale amministrativo e l'intera comunità nazionale che le lezioni saranno sospese in tutto il Paese fino a domenica 9 novembre 2025 compresi", si legge nella nota ufficiale.

Gli attacchi alle autocisterne da settembre

Gli attacchi alle autocisterne di carburante vanno avanti da inizio settembre: a colpire sono i miliziani del Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim), affiliato ad Al Qaeda. Al momento, riferisce "Rfi, non è noto il bilancio di eventuali vittime. L'attacco è avvenuto lungo la Strada nazionale 24, una strada che collega il sud-ovest del paese alla capitale maliana, in una zona boscosa a 50 chilometri da Kati, città che è la principale base di appoggio per la giunta militare al potere in Mali, cuore della leadership del generale Assimi Goita.

L’ambasciata Usa ai connazionali: andatevene

In seguito all'attacco, anche l'ambasciata degli Stati Uniti in Mali ha esortato i suoi connazionali a lasciare "immediatamente" il Paese. "Il conflitto in corso tra il governo maliano e i terroristi aumenta l'imprevedibilità della situazione a Bamako".

Da settembre lo Jnim ha imposto un blocco alla consegna di carburante nelle principali città del Mali, accusando alcune aziende locali di collaborare con l'esercito maliano contro il gruppo jihadista. Ne è seguita una crisi della fornitura che ha messo in crisi la regione e costretto le scuole a chiudere.

Lo scorso 3 settembre il Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim) - affiliato ad Al Qaeda - ha annunciato sui media affiliati un'azione per imporre il blocco del carburante a Kayes e Nioro, due località maliane al confine con il Senegal. Sono seguiti molteplici attacchi ad autocisterne, fra cui un'imboscata il 14 settembre sulla strada Kayes-Bamako che ha portato alla distruzione di 51 camion.

Dopo ripetuti attacchi, l'azienda maliana Diarra Transports ha sospeso le attività e il direttore, Nah Diarra Coulibaly, ha pubblicato un messaggio nel quale si scusava ripetutamente con i suoi "clienti, tutti i maliani e tutti i musulmani" per il disagio provocato dalla sospensione delle attività del gruppo. L'azienda era stata esplicitamente citata dallo Jnim nell'annuncio del 3 settembre.

Da quella data, il blocco sul carburante ha provocato gravi disagi nelle località di Kayes, Se'gou, Mopti e Gao e si è esteso fino nella capitale Bamako, dove nonostante l'ingresso di 300 autocisterne ai primi di ottobre la situazione è rimasta molto complicata. L'embargo imposto dai miliziani del gruppo jihadista ha infatti provocato una pericolosa carenza di benzina, spingendo gli abitanti a lottare per accaparrarsi le poche taniche disponibili.

La scorsa settimana la direzione di Diarra Transport ha annunciato di aver ceduto a condizioni dettate dai jihadisti per poter riprendere le attività sospese da inizio settembre. Immediata la reazione della giunta militare, che ha sospeso l'autorizzazione ad operare concessa all'azienda di trasporto passeggeri. In un video diffuso sui social la portavoce della compagnia maliana, Bina Diarra, aveva fatto sapere di aver autorizzato la ripresa delle attività dell'azienda a determinate condizioni religiose e sociali imposte dal Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim). Diarra Transport era stata presa di mira dallo Jnim alla fine dell'estate, quando il gruppo jihadista aveva accusato l'azienda di collaborare con le Forze armate del Mali (Fama) trasportando soldati ed equipaggiamento militare ai danni dei jihadisti, e segnalando alcuni passeggeri alle autorità. Il gruppo armato ha di conseguenza vietato all'azienda di percorrere diverse tratte nel nord e nel centro del Paese, attaccando gli autobus con a bordo i passeggeri e costringendola a sospendere le sue attività. Nel video diffuso dalla portavoce aziendale, la compagnia afferma di poter ora riprendere le sue attività.

Code interminabili

Come conseguenza della crisi del carburante, a Bamako molte stazioni di servizio hanno chiuso e code interminabili si sono formate per rifornirsi in quelle ancora operative. Le poche stazioni di servizio della capitale che sono rimaste aperte sono state prese d'assalto da folle di persone, mentre per le strade non e' infrequente vedere auto rimaste a secco o persone che spingono le loro motociclette a mano. La carenza di carburante ha obbligato a ridurre i trasporti pubblici - alcune fonti dicono del 70 per cento - e ha reso complicato raggiungere il posto di lavoro. I prezzi del carburante sembrano essere rimasti invariati in città, mentre sono aumentati nei quartieri periferici. Il ministro della Sicurezza della giunta al potere, generale Daoud Aly Mohammedine, ha assicurato che nuove "misure forti" sarebbero state "presto" implementate per garantire l'approvvigionamento del Paese, esortando i maliani a non farsi prendere dal panico. La situazione tuttavia non è migliorata, spingendo le autorità a sospendere attività e corsi scolastici. Militari dell'esercito sono stati incaricati di scortare i convogli di benzina, ma la loro presenza non è sempre riuscita a scongiurare gli attacchi jihadisti. Nel tentativo di far revocare l'embargo, diversi leader locali maliani hanno cercato di stabilire contatti con lo Jnim.

La Russia e le difficoltà in Africa

Proprio oggi il Wall Street Journal riferiva che l’influenza russa sulle giunte militari del Sahel si sta indebolendo: Mosca starebbe riscontrando difficoltà nel mantenere il suo posizionamento in Africa. Il Wsj precisa che gli Africa Corps, gruppo paramilitare controllato dal Cremlino che ha sostituito il Gruppo Wagner, "non sono riusciti a replicare il controllo finanziario e politico" precedentemente detenuto dai mercenari del gruppo prima della morte di Evgenij Prigozhin. Un alto funzionario militare statunitense ha detto al quotidiano che le giunte militari in Mali, Niger e Burkina Faso si sarebbero pentite di avere cacciato dai rispettivi Paesi le forze di Francia e Usa nel corso degli ultimi tre anni, rivolgendosi alla Russia per avere sostegno nella lotta al terrorismo islamico. "Stanno iniziando a chiedere aiuto, soprattutto il Mali", ha detto la fonte, precisando che eventuali aiuti da parte degli Stati Uniti si limiterebbero all'addestramento delle forze locali. Tra i piani che il Pentagono starebbe prendendo in considerazione ci sarebbe la possibilità di affidare l'addestramento delle forze locali a Paesi terzi come il Marocco. Secondo le fonti del "Wall Street Journal", anche il fondatore della compagnia militare privata Blackwater, Erik Prince, sarebbe impegnato in "discussioni sulla possibilità di fornire servizi di sicurezza ai governi africani".