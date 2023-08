Cos’è il Magura V5, il drone navale ucraino diventato l’incubo della flotta russa

Picco e agile. In grado di sfiorare sull’acqua gli 80 chilometri orari e di trasportare fino a 320 chili di esplosivo. Si chiama Magura V5. Ed è diventato l’incubo della flotta russa. Un’arma “segreta” che ha permesso a Kiev di colpire e mettere fuori uso corazzate nemiche sino ad ora considerate inattaccabili. Un motoscafo-drone protagonista anche dell’ultimo attacco ucraino alla petroliera russa nel Mar Nero.

Un Magura V5 ucraino

Le vittime del Magura

Si chiama Magura V5. E’ un motoscafo telecomandato lungo 5 metri e mezzo, i colori che ricordano quelli di uno squalo. Il drone navale di fabbricazione ucraina ha già fatto vittime illustri. Sfrecciando nella notte sulla superficie delle acque del Mar Nero il Magura ha colpito il suo primo bersaglio il 29 ottobre dello scorso anno. E che bersaglio: la “Admiral Makarov”, divenuta pochi mesi prima nave ammiraglia della Flotta del Mar Nero dopo l'affondamento della Moskva.

La Makarov venne danneggiata insieme al dragamine “Ivan Golubets” addirittura nella roccaforte di Sebastopoli, in Crimea.

L’intuizione di Zelensky

L'impatto militare e politico dell'attacco, che Kiev rivendica come il "primo della storia con queste modalità”, non è sfuggito al presidente Volodymyr Zelensky che pochi giorni dopo il debutto dei droni navali sul campo di battaglia ucraino ha lanciato una campagna di raccolta fondi destinata proprio alla creazione di una flotta “di 100 droni”.

Quanto costa un Magura

Il prezzo pubblicato per ogni singolo Magura (acronimo di Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) è di 250mila dollari. Pochissimo se considerato il potenziale distruttivo e il costo delle corazzate che può mettere fuori uso.

Le caratteristiche del Magura V5

Il drone può raggiungere i 78 chilometri orari e ha una grande manovrabilità che lo rende stabile - assicura il produttore, l'azienda governativa Spetstechnoexport -. È destinato anche a scopi di sorveglianza o 'search and rescuè, ma con la sua capacità di trasportare 320 chili di esplosivo diventa un'arma micidiale, in grado di colpire anche senza intervento umano fino a 800 chilometri.

La mini-flotta di Kiev

Secondo alcune fonti la flotta di Magura V5 a disposizione dell’esercito di Zelensky sarebbe arrivata ad almeno 30 unità.

Non è più un’arma segreta

Quel che è certo è che nel frattempo il Magura non è più coperto da segreto militare. È stato infatti presentato in pompa magna a fine luglio alla Fiera internazionale dell'industria della difesa, organizzata in Turchia.

Gli attacchi

È poi è tornato alla ribalta con un altro schiaffo a Mosca: il Magura è stato infatti utilizzato per colpire la "Olenegorsky Gornyak”, davanti al porto di Novorossiysk nel Mar Nero, altro bastione russo considerato inattaccabile e invece violato dai droni di Kiev, e da ultimo la petroliera Sig.

Davide contro Golia

“I russi hanno armi del XX secolo, noi del XXI secolo, ci sono 100 anni di differenza con noi”, ha detto un militare di Kiev, aprendo per la prima volta ai giornalisti le porte di una base di droni Magura.