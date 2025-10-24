La mafia italo-americana nell’Nba: il ritorno dei padrini tra scommesse clandestine, poker e cripto. Il vaso di Pandora del basket

New York, 24 ottobre 2025 – Quando Mike Tyson dominava i ring di Las Vegas o Atlantic City negli anni ‘80 e ‘90 nelle prime file non c’era mai posto e non c’erano i miliardari. Jonn Gotti da padrino della mafia aveva sempre il posto migliore e tutti gli altri boss delle famiglie Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo e Bonanno, che investivano cifre e normi non solo sul numero dei Ko ma anche sui punti delle singole riprese, erano tutti intorno.

Le infiltrazioni di Cosa Nostra

Sembrava che ogni cosa si svolgesse alla luce del sole anche per gli incontri minori in cartello dove uno sguardo o un semplice gesto si propagava immediatamente decretando vittoria a sconfitta. Come se come se gli appunti segreti dell’arbitro e dei giudici fossero già noti ai boss di Cosa Nostra americani prima ancora di essere contati ufficialmente.

Chauncey Billups, head-coach di Portland, è uno dei 34 arrestati

Per la mastodontica associazione dell’Nba, dove le partite si giocano sul filo dei secondi e attraversano un continente vastissimo con 3 ore di differenza nei fusi orari, oltre ad allenatori e atleti sembrano invece essere scesi in campo anche gli scommettitori annidati nelle intelligenze artificiali che succhiano costantemente i dati di chi le sfrutta anche per scopo non criminale.

Dai finti infortuni al poker digitale

Se l’Italia ha fatto scuola nelle scommesse del calcio e sul plusvalore dei atleti, per coprire perdite e favorire guadagni, nel sempre più super performante basket Usa lo stesso coinvolgimento dei giocatori ha richiesto anni di indagini dell’Fbi prima di farlo arrivare in superficie e denudare la vera architettura delle scommesse clandestine basate anche su finti infortuni degli atleti che si mischiano ai traffici del poker clandestino e a flussi digitali che passano pure dalle criptovalute.

L’allarme in vista dei Mondiali di calcio 2026

La lega Usa ha sempre cercato di tenersi lontana dalle scommesse, che però anche con l’era digitale riempiono gli stadi, e continuerà a farlo. Ma oltre ai 30 arresti effettuati ieri e delle decine che sembrano in arrivo, l’amministrazione Trump con la sua Fbi rischia di aprire un vaso di Pandora che potrebbe esplodere con i Mondiali di calcio del 2026 ormai alle porte.

Politica e sport paradossalmente sono tornate a interagire nel modo più blasfemo e con un Paese cosi spaccato rischia di diventare un denotare dagli effetti imprevisti. E quando c’è crisi la mafia sa come infiltrarsi a New York e Miami come a Milano e Cortina. E il detonatore è pronto ad esplodere.