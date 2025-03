La madre gli ruba il gelato. Bimbo di 4 anni chiama la polizia: “La mamma è stata cattiva, venite a prenderla”

Roma, 11 marzo 2025 - Come scrive la Cnn ci sono cose nella vita che non andrebbero mai fatte, come rubare il gelato. "La mia mamma è cattiva, venite a prenderla", sussurrava una voce di bambino piccolo alla centralinista del 911, il numero delle emergenze della polizia Usa. Gli agenti del Village Of Mount Pleasant Police Department (La polizia di un villaggio di meno di 30 mila anime nella contea di Racine) un po' preoccupati si sono precipitati nell'abitazione da dove era partita la chiamata.

Giunte sul posto due poliziotte si sono trovate davanti l’incredibile: un bambino di 4 anni ha confermato di aver chiamato il 911 per chiedere che la sua mamma fosse rinchiusa per il terribile reato: il furto del suo gelato.

La madre, sorpresa in un primo momento, ha poi realizzato cosa era successo: "Ho mangiato il suo gelato, forse vi ha chiamati per questo". Compreso che non c'erano pericoli e che la situazione era decisamente originale e divertente, le due poliziotte prima di andare via si sono assicurate che comunque il piccolo non volesse sporgere denuncia. E lui dolcissimo ha confessato che voleva sempre la mamma con sé, ma anche dell'altro gelato. Il suo desiderio, svela la Cnn e Fox6 locale (Che propone anche il video), è stato realizzato due giorni dopo con due belle palle di ice-cream tutte per lui.