Madre e figlio senza vita. Ipotesi omicidio-suicidio

Due corpi senza vita sono stati trovati in un alloggio in via Trento a Savigliano, in provincia di Cuneo. Si tratta di una donna, 72 anni, e del figlio di 40 anni. I primi riscontri sulla morte di madre e figlio a Savigliano (Cuneo), sembrano confermare che l’uomo sia morto a causa del gas, con ogni probabilità per suicidio. La mamma, che non presenta segni di violenza o ferite sul corpo, sembrerebbe invece essere morta prima, ma solo l’autopsia, già disposta dalla Procura, potrà chiarire data e causa della morte. Nessuna ipotesi al momento pare esclusa, compresi l’omicidio e la morte per cause naturali.

Madre e figlio vivevano insieme in quell’alloggio della zona residenziale, alle porte del centro storico cittadino. Lei, vedova da diversi anni, viveva con la pensione, mentre il figlio svolgeva lavori saltuari. Non è escluso che alla base della tragedia possa esserci anche un difficile rapporto tra madre e figlio. L’alloggio è stato ora posto sotto sequestro, mentre le salme delle due vittime sono state composte nelle camere mortuarie dell’ospedale di Savigliano.