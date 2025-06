Madeleine McCann, "trovate ossa e vestiti vicino al luogo della scomparsa"

Lisbona, 10 giugno 2025 – Dei nuovi ritrovamenti in Portogallo potrebbero aiutare a far luce sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni di cui non si hanno notizie dal 3 maggio 2007. La scorsa settimana, investigatori britannici e tedeschi sono tornati nella zona della scomparsa, nei dintorni di Praia da Luz e Lagos nell'Algarve: la ricerca di prove, a diciotto anni di distanza, sembrava finita con un fallimento. Eppure, secondo il Sun che cita fonti locali, frammenti ossei (probabilmente di origine animale) e vestiti sarebbero stati ritrovati in zona. Secondo il Berliner Morgenpost, questi reperti sarebbero stati spediti in Germania, al fine di analizzarli in laboratorio; secondo il quotidiano portoghese Correio da Mahna, la speranza è che possano essere collegati alla scomparsa.

Il tempo è agli sgoccioli: agli inquirenti servono prove per giustificare un eventuale fermo a nome del principale sospettato, il tedesco Christian Bruckner, ancora mai formalmente accusato. L'uomo, che all'epoca viveva nei paraggi di Lagos e aveva 30 anni, sta attualmente scontando una pena di sette anni per lo stupro di un'anziana turista americana, avvenuto proprio a Praia da Luz nel 2005. Salvo la scoperta di indizi rilevanti sul caso McCann, Bruckner dovrebbe essere liberato il prossimo settembre.

Secondo i tabloid britannici, i resti ossei e i frammenti di vestiti sarebbero stati ritrovati in una zona nella quale – a detta degli inquirenti – il tedesco avrebbe transitato con il proprio mezzo nei giorni della scomparsa di Madeleine. "Ci sono prove che dimostrino che io o il mio veicolo eravamo sulla scena del crimine? Ci sono tracce del mio Dna o della bambina sul mio veicolo? Dispongo di sue fotografie? E non dimentichiamolo... c'è forse un corpo? No, no e no": queste le parole del sospettato in una lettera.

Il nome di Bruckner è spuntato negli atti delle indagini nel 2020 grazie alla collaborazione dei procuratori tedeschi: l'uomo ha alle spalle diversi casi di spaccio, violenza sessuale e atti di pedofilia.

Al momento, gli inquirenti non hanno rilasciato dichiarazioni sui ritrovamenti, né sulla loro utilità ai fini dell'indagine.

Madeleine McCann è scomparsa il 3 maggio 2007: era stata lasciata sola insieme ai fratellini più piccoli, tutti a letto, nell'appartamento di un resort a Praia da Luz. La mamma e il papà erano a cena in un ristorante vicino, e si alternavano nell'andare a controllare i figli a brevi intervalli regolari. Ma a un certo punto, di Maddie nessuna traccia. Inizialmente, le indagini si concentrarono sulla coppia e su un uomo, residente poco lontano, ma senza successo. Due cani addestrati allo scopo hanno fiutato odore di cadavere nei pressi del divano dell'appartamento e su alcuni vestitini e pelouche appartenenti alla bimba, ma non c'è prova definitiva che suggerisca un omicidio tra quelle mura. Ben pochi gli indizi da allora fino a oggi.