Maddie McCann: rilasciato Christian Brückner, il principale sospettato della scomparsa della bambina

Roma, 17 settembre 2025 - Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Il procuratore tedesco Christian Wolters, che non è stato in grado di impedire il rilascio a causa dell'insufficienza di prove in questa fase per garantire un'incriminazione, aveva espresso preoccupazione in una recente intervista all'Afp per il rilascio di un individuo "fondamentalmente pericoloso".

L'Audi nera guidata dal legale con cui Brueckner sarebbe uscito dalla prigione in Germania (Ansa)

Brückner ha finito di scontare una pena di sette anni e mezzo perché nel 2005 violentò una turista statunitense in Portogallo. Uscito dal carcere, si è infilato nell'auto del suo avvocato, come riporta il quotidiano tedesco Bild. Dal 2020 la polizia e la procura di Braunschweig ritengono che possa essere direttamente coinvolto nella scomparsa di Maddie, per questo negli ultimi mesi erano state disposte anche nuove indagini a Praia da Luz in Portogallo. Al momento, però, mancano elementi concreti per sostenere un'accusa. Brückner è ora un uomo libero ma gli inquirenti sono riusciti a sequestrare il suo passaporto, obbligandolo a non lasciare la Germania.

I pubblici ministeri avevano infatti chiesto condizioni per il rilascio di Brückner, come l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico alla caviglia e di comunicare loro dove vive e avevano espresso il timore che possa lasciare la Germania "a causa di tutto il clamore mediatico". L'avvocato difensore, Friedrich Fuelscher, ha dichiarato all'emittente pubblica NDR che le dichiarazioni della procura "avranno un impatto sulla sua vita futura" e che Brückner avrà difficoltà a trovare un lavoro o un appartamento e a reintegrarsi nella società.

Il carcere di sicurezza dove era rinchiuso Brueckner in Germania visto dall'alto (Ansa)

L’uomo era stato condannato per la prima volta per abusi sessuali su minori quando era ancora adolescente. Nel 2020, la sua fedina penale conteneva 17 reati, secondo quanto riportato dalla rivista, tra cui lesioni personali, furto e guida in stato di ebbrezza. Durante il suo ultimo processo, un perito psichiatrico lo ha descritto come "assolutamente al top della pericolosità" e con un'alta probabilità di recidiva. Quando è stato individuato come sospettato nel caso McCann, Brückner stava scontando una pena per traffico di droga. Nell'ottobre 2022 era stato inoltre accusato di cinque capi d'imputazione distinti per stupro e abusi sessuali su minori, presumibilmente commessi tra il 2000 e il 2017 nella stessa regione del Portogallo in cui Maddie è scomparsa, ma era stato assolto da tutte le accuse, vanificando le speranze dei procuratori di tenerlo in carcere mentre continuavano le indagini sul caso Maddie. I procuratori di Braunschweig, dove Brückner è stato processato per le accuse del 2022, hanno chiesto un nuovo processo in un altro tribunale, ma una decisione su tale procedimento non è prevista prima del prossimo anno.