Caos in Madagascar, il presidente fugge e scioglie il Parlamento su Facebook. È impeachment e l’esercito prende il potere

Antananarivo, 14 ottobre 2025 - Il Madagascar nel caos totale. Il presidente Andry Rajoelina, dopo giorni di dure proteste popolari, ha sciolto la camera bassa del parlamento su Facebook, dopo essere fuggito in "un luogo sicuro". Un'unità militare d'élite dell'esercito ha preso il potere nel Paese dopo che l'Assemblea nazionale, corrispondente alla Camera bassa, aveva votato l'impeachment del presidente.

Da settimane sono incorso nel Paese di manifestazioni contro il governo. Sabato scorso il Corpo d'armata del personale e dei servizi amministrativi e tecnici (Capsat), un reparto speciale dell'esercito del Madagascar, si era schierato dalla parte dei manifestanti contro il presidente Rajoelina, annunciando di avere il controllo delle forze armate nazionali. La base del Capsat, situata alla periferia di Antananarivo, era già stata risolutiva nella rivolta del 2009, che portò al potere l'allora sindaco della capitale Rajoelina.

Michael Randrianirina, al centro, colonnello del Corpo d'armata del personale e dei servizi amministrativi e tecnici (Capsat)

Ad iniziare la protesta popolare lo scorso 25 settembre erano stati i giovani, che denunciavano le interruzioni quotidiane e prolungate nella fornitura di acqua ed elettricità, arrivando a scatenare un a dura protesta contro il governo del presidente Andry Rajoelina, che ha portato alla sua fuga dal Paese.

Fuggiti dal paese anche l'ex primo ministro Christian Ntsay, destituito la scorsa settimana dallo stesso presidente nel quadro della crisi politica in corso nel Paese, e il noto imprenditore Maminiaina Ravatomanga, stretto consigliere del capo dello Stato. Diversi membri del governo invisi alla popolazione hanno cercato di far perdere le loro tracce dopo l’inizio delle violente proteste.

Secondo i media locali la fuga del presidente è stata favorita da Emmanuel Macron e la sua destinazione finale rimane sconosciuta.