Macron sotto assedio

di Giovanni SerafiniPARIGII primi posti di blocco erano già montati ieri mattina lungo il periphérique, la tangenziale di Parigi: "Abbiamo fatto fuori Bayrou, adesso tocca a Macron", era scritto su striscioni e manifesti. Su di giri dopo una notte di baldoria a suon di birre e champagne, i militanti del "blocchiamo tutto" gridano alla vittoria. Non assomigliano ai gilet gialli, sono un po’ più strutturati, più vicini alla politica, simpatizzano per il sindacato comunista Cgt e per Jean-Luc Mélenchon, il barricadiero della France Insoumise che s’illude ancora di metter piede all’Eliseo e finge di non vedere che la sua parabola è in discesa.

Una cosa è certa: se ghigliottinando Bayrou l’ultrasinistra sperava di destabilizzare la Francia alimentando un clima di vuoto politico e di tensione permanente, adesso deve rapidamente ricredersi: Macron non ha perso tempo, non ha lasciato marcire la situazione nel momento in cui i manifestanti marciano sulla capitale con l’obiettivo di "paralizzare il Paese", e spiazzando tutti ha nominato in tempi record il nuovo capo del governo. Il prescelto è Sébastien Lecornu, 39 anni, macroniano di ferro, sino a ieri ministro della Difesa. Figlio di un tecnico dell’aeronautica, ha vissuto sin da bambino in ambienti militari: lui stesso è colonnello di riserva della Gendarmeria Nazionale. La passione per la politica gli venne dal nonno, ex resistente e convinto gollista. Esponente del partito della destra moderata "Les Républicains", molto vicino all’ex ministro dell’Economia Bruno Le Maire e a quello della Giustizia Darmanin, si definisce "gollista, piuttosto di destra, liberale ed europeista". È un uomo deciso, abile. Cinque anni fa gestì la crisi sanitaria nei 12 territori d’Oltremare francesi. Da due anni ministro della Difesa, è apprezzato negli ambienti militari per la sua capacità di mediare. Sposato, padre di due figli, condivide con la moglie la passione per i viaggi in Paesi esotici e per la gastronomia. Tocca a lui, adesso, condurre le consultazioni con i partiti. Non sarà facile: la sinistra è infuriata, il Partito socialista parla di "schiaffo", Jean-Luc Mélenchon di "squallida commedia", Marine Le Pen di "ultima cartuccia di Macron prima che Bardella conquisti l’Eliseo". Lecornu però su X si mostra deciso: "Il presidente della Repubblica mi ha affidato il compito di costruire un governo con una direzione chiara: la difesa della nostra indipendenza e della nostra forza".

Bocciato dai sondaggi, secondo cui il 64 per cento dei francesi sarebbe favorevole alle sue dimissioni, Macron resta comunque padrone del gioco. È lui in effetti che continua a prendere tutte le decisioni.

Ieri, come vuole la prassi, François Bayrou ha presentato le dimissioni al presidente Macron; ha già sgombrato l’ufficio di Matignon e tornerà alla sua attività di sindaco di Pau, nei Pirenei. Il più impegnato in queste ore non sarà il neoeletto Lecornu, ma il ministro Retailleau alle prese con il movimento "Blocchiamo tutto". Ottantamila fra poliziotti e gendarmi hanno il compito di garantire l’ordine pubblico. Il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, si mostra moderatamente ottimista: secondo lui, a differenza da quanto avvenne con i gilet gialli, la popolazione non solidarizzerà con i manifestanti. Obiettivi privilegiati della protesta – il che dice tutto – sono i radar automatici, simbolo del "racket di Stato" a danno degli automobilisti.