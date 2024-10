Macron e la guerra della fiction con Roma: “Emily torni a Parigi”

Parigi, 9 ottobre 2024 – “Emily in Paris a Roma non ha senso”. “Lotteremo duramente. E chiederemo loro di rimanere a Parigi”. È lapidario il presidente francese Emmanuel Macron: intervistato da ‘Variety’, esprime questo auspicio sulla popolare fiction Netflix, dopo l’ultima stagione, la quarta, che si concludeva con il trasferimento della protagonista (Lily Collins) a Roma.

Per l’inquilino dell’Eliseo la serie ha dato una spinta e una grande attrattiva turistica al Paese e alla capitale. È talmente affezionato alla serie che la moglie, la première dame Brigitte, è apparsa in una puntata dell’ultima stagione. Comparsata di cui il presidente si dice “molto fiero”. Brigitte “è stata molto contenta di farlo”, prosegue Macron: si tratta solo di un cameo di “pochi minuti, ma penso che sia stato un momento bellissimo per lei. Penso che sia buono per l’immagine della Francia”.

Alla domanda se non sia disposto anche lui a fare una comparsata, Macron replica con ironia: “Sono meno attraente di Brigitte”. Nell’ultima stagione, dopo l’ennesimo tira e molla con Gabriel (Lucas Bravo), Emily sceglie un nuovo amore italiano, Marcello (interpretato da Eugenio Franceschini) e viene trasferita dalla sua datrice di lavoro a Roma per seguire l’azienda di lui.

Resta però in campo l’incognita Gabriel: in base a quanto visto nell’ultima puntata, potrebbe prendere un aereo per venire a recuperare la sua amata. Staremo a vedere (noi, e pure il presidente Macron). Dal lancio nel 2020, la serie ha scatenato il pubblico e ha fatto notizia. C’è chi l’ha amata moltissimo, chi invece l’ha criticata, soprattutto in Francia e in particolare all’inizio, per aver perpetuato un’immagine della Ville Lumière con troppi stereotipi.

Le avventure europee di Emily Cooper, tra Parigi e Roma, non sono ancora finite. Dopo l’uscita nell’estate del 2024 della quarta stagione, Netflix ha ufficialmente dato il via libera alla quinta, confermando la notizia con un video che ritrae Lily Collins. “Nessun posto al mondo è come Roma”, dice l’attrice prima di sorseggiare una tazzina da caffè di Emily in Paris, che rivela un grosso “5” segnato sul fondo. Tantissime le reazioni sui social e una anche politica: Gli risponde il sindaco di Roma “Emmanuel, stai tranquillo. Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda, facciamo scegliere lei”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri.