Macron e la Francia in crisi. Lecornu lascia l’incarico: "Nuovo premier a breve"

"Sono un soldato. La mia missione è terminata. Non ci sarà uno scioglimento dell’Assemblea Nazionale" Tranquillissimo, fresco come una rosa nonostante due giornate convulse di negoziati, il premier dimissionario Sébastien Lecornu afferma davanti alle telecamere francesi che la maggioranza dell’Assemblea Nazionale rifiuta la dissoluzione e che la formazione di un nuovo governo è prossima. "È un cammino difficile ma possibile. Ci sono diversi gruppi che sono pronti ad accordarsi su un bilancio comune. Il nuovo primo ministro – aggiunge – potrebbe essere nominato nelle prossime 48 ore".

Sarà un uomo di sinistra? "Deciderà Macron". Sarà un tecnico? "Deciderà Macron". Stringatissimo, controllando ogni parola che pronuncia, Lecornu precisa che "ci sono partiti sostanzialmente pronti ad un accordo in nome della stabilità, e partiti di opposizione che vogliono anche loro la stabilità ma stanno ponendo condizioni. È chiaro che tutti, destra e sinistra, dovranno fare uno sforzo". Quello che il premier non racconta, è il retroscena: se si è passati dal buio della prospettiva di elezioni anticipate al chiarore di un’intesa che pare ormai possibile, è perché è stata messa in pratica, sotto l’impulso di Macron, una strategia ben sperimentata: quella di isolare i partiti estremisti della gauche e della droite, Jean-Luc Mélenchon da una parte e Marine Le Pen dall’altra, gli unici interessati a un voto anticipato. Che interesse avrebbero il centro, i socialisti e la destra moderata a immolarsi sul palco elettorale? Meglio trovare un accordo, a costo di qualche sacrificio: per esempio, "aprire alla sinistra" e, per convincerla, "sospendere" la proposta governativa che da mesi è la madre di tutte le battaglie: la riforma delle pensioni.

Ecco dunque il “deal” cui si è arrivati nel corso degli ultimi negoziati: Emmanuel Macron nominerà un premier molto probabilmente socialista, che "coabiterà" con lui fino alle presidenziali del 2027. Olivier Faure, il discusso, ondivago segretario del PS? Lo sapremo fra 48 ore. Intanto si levano altissime le proteste di coloro che volevano rovesciare il banco, andare subito al voto e costringere Macron a dimettersi. "Questa farsa insopportabile è durata abbastanza", ha tuonato la Le Pen. "Una bruttissima commedia", ha rincarato Mélenchon. "La vita politica francese è ormai ridotta a una fiera permanente, un teatrino puerile di bugie", aggiungono i fedelissimi di Retailleau, l’ex ministro degli Interni che ha scatenato la bagarre perché non voleva che Bruno Lemaire facesse parte del nuovo governo. Non è un bel momento per Retailleau, sconfessato da una buona metà del partito (LR) di cui è presidente.

Una tempesta in un bicchier d’acqua? Troppo presto per dirlo: la tensione è ancora nell’aria, le divisioni sono profonde e il compito di Macron rimane arduo. Resta l’immagine simbolica del presidente che passeggia da solo sulle rive della Senna, scuro in volto. Venerdì il nuovo premier, lunedì la presentazione della legge di bilancio. Andrà tutto liscio?