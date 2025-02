Dazi di Trump, Macron annuncia: l’Ue applicherà tariffe reciproche

Roma, 28 febbraio 2025 – L'Ue prevede di introdurre "dazi reciproci" su acciaio e alluminio e dovrà "rispondere" sugli altri prodotti in risposta alle mosse di Trump. Lo ha detto Emmanuel Macron, reagendo all'imminente introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi doganali del 25% sui prodotti europei. In occasione del Consiglio dei ministri della nuova amministrazione Trump, mercoledì scorso, il presidente americano ha pronunciato parole dure contro l’Europa, mettendo in discussione i rapporti commerciali con il vecchio continente. “Abbiamo problemi con l'Ue perché ci mettono dazi sotto forma dell'imposta di valore aggiunto. Fa causa alle nostre aziende. Hanno fatto causa ad Apple per 16 e 17 miliardi, che è completamente ridicolo. Hanno fatto causa a Google. Non ci piace come ci tratta", ha spiegato il tycoon durante il meeting di ieri con il premier britannico Keir Starmer.