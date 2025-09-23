Macron, bloccato dalla polizia a New York, chiama Trump per protestare. Poi va a piedi

Roma, 23 settembre 2025 – Inatteso siparietto per le strade di New York dove il presidente francese Emmanuel Macron è stato bloccato con la sua scorta dopo l’intervento all’assemblea dell’Onu. La polizia ha intimato l’alt al capo dell’Eliseo per il previsto passaggio di un convoglio con il presidente americano Donald Trump.

Macron, che ha fatto buon viso a cattivo gioco, ne ha approfittato per fare una chiamata proprio al tycoon. Nelle immagini di Brut e BfmTv si vede il capo di Stato francese e la sua delegazione dietro le transenne in una strada di New York.

“Ho dieci persone con me. Sto andando all'ambasciata francese”, ha tentato di spiegare Macron a un agente di polizia che, scusandosi, gli ha detto che il perimetro era stato sigillato in attesa del passaggio di un convoglio. “Se non lo vedete, lasciatemi passare. Negozierò con voi”, ha scherzato Macron rivolgendosi all'agente di polizia. Quindi, data l’inflessibilià del poliziotto, ha preso il cellulare e ha chiamato direttamente Donald Trump, come si vede nel video che circola su X ed è subito diventato virale.

“Come stai? Indovina un po'? Sto aspettando in strada perché è tutto bloccato per voi”, si sente dire al telefono dal presidente francese. “Vorrei allora avere una breve conversazione sul Qatar e sulla situazione a Gaza”, ha aggiunto Macron continuando a parlare con Trump mentre si dirigeva alla cena con il segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha raggiunto a piedi con tutta la sua delegazione. Presumibilmente la richiesta a Trump di poter passare con l’auto è rimasta inascoltata e al capo dell’Eliseo non è rimasto altro che camminare in strada tra gli sguardi incuriositi dei newyorkesi.