Washington, 15 giugno 2021 - MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, una delle donne più ricche del mondo, ha donato insieme al nuovo marito, l'insegnate Dan Jewett, altri 2.74 miliardi di dollari in beneficenza a 286 organizzazioni, dalle nonprofit nel settore dell'arte a gruppi impegnati contro la discriminazione razziale, lo ha annunciato la coppia.

La ricchezza di MacKenzie Scott è cresciuta grazie all'aumento del valore delle azioni di Amazon, di cui detiene il 4%: secondo Forbes la sua fortuna si aggira attorno ai 60 miliardi di dollari. Con l'ultima donazione ha dato in beneficenza oltre 8 miliardi.

"Le persone che lottano contro le disuguaglianze meritano il centro della scena nelle storie sul cambiamento che stanno creando", ha scritto Scott, che sostiene che la sua non è una filantropia tradizionale: preferisce che siano altri a spendere i suoi soldi come meglio credono per portare avanti il cambiamento. Scott non ha voluto creare una fondazione e si è affidata ad un team di consulenti per identificare i beneficiari, volendo combattere le crescenti disuguaglianze.