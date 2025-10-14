L’ultimo a fuggire dal festival. Stremato ma fiero e deciso

Ventitré anni, di Holon, lavorava in una friggitoria e faceva turni come agente di sicurezza al festival Nova. Quando i miliziani di Hamas attaccarono, Bar Kupershtein non cercò riparo. Restò a proteggere chi tentava la fuga dietro le transenne, poi fu visto mentre caricava feriti su un pick-up. Pochi minuti dopo venne catturato. Nei video diffusi da Hamas appariva stremato, ma con lo sguardo fermo. In una clip del 2025, verificata dal Times of Israel, si vede accanto a Maxim Herkin a circa 30 metri sotto terra, in un tunnel di Gaza.

La famiglia ha riconosciuto Bar nel filmato diffuso da Hamas grazie ai tratti del viso e alla voce, confermando ufficialmente la sua identità alle autorità israeliane. Il padre, disabile, lo aspettava stringendo una sciarpa del Maccabi Haifa. Suo nonno, Michael Kuperstein, sopravvissuto dell’Olocausto, aveva guidato cortei per chiedere la sua liberazione. Quando Bar è riemerso, magrissimo ma in piedi, l’applauso di Tel Aviv ha cancellato due anni di silenzio.