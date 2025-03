Le ultime ore di Gene Hackman e della moglie: dramma della solitudine dietro la morte della coppia

Roma, 8 marzo 2025 – Non un giallo ma un dramma della solitudine dietro la morte dell’attore hollywoodiano Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, stroncata da Hantavirus, una malattia respiratoria trasmessa attraverso il contatto con roditori infetti. A ricostruire gli ultimi giorni del celebre attore e della moglie sono stati gli investigatori del New Mexico, che inizialmente avevano parlato di “morti sospette”. L’esito dell’autopsia ha consentito di sciogliere gli ultimi dubbi sulla scomparsa della coppia e ricostruire quanto accaduto nella villa di Santa Fe.

Gene Hackman, 95 anni, e la moglie 63enne Betsy Arakawa

Betsy Arakawa stroncata da Hantavirus

In base alla ricostruzione degli ultimi giorni di vita della coppia, la signora Hackman è morta per prima. L'ultima prova che fosse viva risale all’11 febbraio. Quel pomeriggio Betsy Arakawa è stata filmata dalle telecamere di sorveglianza mentre faceva acquisti presso una parafarmacia della catena Cvs, un mercato locale e un negozio di cibo per animali a Santa Fe. “Le e-mail sul suo computer non sono state aperte dopo quella data. Non ci sono state altre comunicazioni in uscita da parte sua o attività note dopo l'11 febbraio", ha reso noto lo sceriffo Mendoza, affermando che l'ultima conversazione è stata con un massaggiatore in quella data e che questo è l'ultimo giorno in cui Betsy ha comunicato con qualcuno al di fuori della sua casa. Lo sceriffo ha aggiunto che si sta lavorando “con la polizia federale per ottenere informazioni" dai due telefoni sequestrati durante la perquisizione dopo il ritrovamento dei cadaveri.

Uno dei tre cani della coppia, di nome Zinnia, è stato trovato morto in una gabbia posta in una stanza adiacente al bagno dov’era il corpo di Betsy Arakawa. Zinnia era stata sottoposta a un intervento chirurgico di recente e i veterinari hanno dichiarato di ritenere che questo spieghi il motivo per cui la cucciola era tenuta in gabbia, lontana dagli altri due pastori tedeschi della coppia, ritrovati invece vivi.

Jarrell: Hackman ha vagato in casa senza mangiare

Dopo la morte della moglie il celebre attore, due volte premio Oscar, avrebbe vagato per giorni in casa senza mangiare, dall’autopsia è emerso che non c'era cibo nel suo stomaco ma non era disidratato. "Il 18 febbraio Hackman è stato stroncato da una malattia cardiovascolare ipertensiva e aterosclerotica, con il morbo di Alzheimer come fattore significativo di una progressiva demenza” riferisce il medico legale Heather Jarrell, secondo cui l’attore "potrebbe non aver saputo che la moglie era morta". Dunque Hackman sarebbe sopravvissuto nella sua casa di Santa Fe per sei giorni dopo la morte della moglie, probabilmente senza rendersi conto di nulla e senza riuscire ad alimentarsi. La dottoressa Jarrell ha rivelato che l’attore era in un "pessimo stato di salute, soffriva di una grave malattia cardiaca che alla fine sarebbe stata la causa della sua morte". L'esame autoptico ha evidenziato cicatrici di molteplici interventi chirurgici al cuore e prove di precedenti attacchi cardiaci, ma anche gravi alterazioni ai reni a causa dell'ipertensione cronica e un'avanzata malattia di Alzheimer, nonché alterazioni dei vasi sanguigni nel cervello. "Non esiste un metodo scientifico affidabile per determinare con precisione l'ora o la data esatta del decesso – ha dichiarato Jarrell –. I dati iniziali del pacemaker del signor Hackman hanno rivelato un'attività cardiaca il 17 febbraio, mentre il successivo esame del pacemaker ha dimostrato un ritmo anomalo di fibrillazione atriale il 18 febbraio". Ed è quella la data in cui, presumibilmente, l’attore è morto, solo e affamato, forse senza nemmeno rendersi conto della scomparsa della sua amata Betsy.