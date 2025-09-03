Luigi Mangione modello (a sua insaputa) per Shein. Polemiche, ma la camicia va sold out

New York (Usa), 3 settembre 2025 – Dal carcere alle campagne pubblicitarie. Ha dell'incredibile la vicenda che vede protagonista – suo malgrado – Luigi Mangione, il 27enne salito agli onori delle cronache nel dicembre 2024 perché accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco del CEO della compagnia assicurativa sanitaria UnitedHealth Group, Bryan Thompson. Stanno facendo molto discutere alcuni scatti della piattaforma di fast fashion cinese Shein raffiguranti lo stesso Mangione nei panni di testimonial, mentre indossa una camicia bianca a fiori blu dal valore di 10 dollari. L'annuncio pubblicitario in questione ha suscitato sin da subito forte indignazione e ha dato vita a dibattiti sulla possibile origine della fotografia: c'è chi parla di un utilizzo improprio dell'Intelligenza Artificiale, chi invece ritiene sia stato utilizzato Photoshop e addirittura chi pensa addirittura al coinvolgimento di un modello dalle fattezze particolarmente simili a quelle di Mangione. La foto è stata rimossa dopo poche ore, mentre il capo d'abbigliamento indossato dal presunto killer di Thompson è già andato sold out. Si tratta quindi di una semplice gaffe o di una controversa trovata pubblicitaria?

Mangione testimonial

Una pubblicità finita subito nell'occhio del ciclone e che sta imperversando tra gli utenti online di social network come Instagram e X, dove alcune persone hanno paragonato la situazione a una 'puntata di Black Mirror'. Luigi Mangione è tuttora detenuto al Metropolitan Dention Center di Brooklyn per l'omicidio di Bryan Thompson, amministratore delegato di UnitedHealth Group ucciso a sangue freddo all'alba del 4 dicembre 2024. Una figura molto discussa quella di Mangione, capace di dividere l'opinione pubblica tra chi lo celebra come un moderno rivoluzionario e chi invece lo ritiene un semplice assassino. Arriviamo quindi ai giorni nostri, dove l'ex collegiale originario del Maryland si è ritrovato al centro di una trovata di marketing. Un piano che sembra comunque avere funzionato, come dimostrato dal successo che la camicia indossata nell'annuncio ha riscontrato in poche ore. La notizia è stata data dal sito TMZ dopo avere contattato prima Shein poi i legali di Mangione per chiedere conferma. La pubblicità è stata poi rimossa dopo poco dalla diffusione della notizia.

Altri guai per Shein

Non è la prima volta nel 2025 che Shein finisce nell'occhio del ciclone per qualche assurda e controversa strategia di marketing. Poche settimane fa, ad esempio, il sito di e-commerce di origine cinese aveva messo in vendita alcune magliette raffiguranti le illustrazioni dell'artista canadese Justin Teodoro senza il suo consenso. Cosa che ha scatenato l’ira dello stesso artista (le magliette sono poi state rimosse dall’elenco di quelle disponibili). Nello stesso periodo, a inizio agosto, Shein era stata anche multata dall'Antitrust per avere diffuso asserzioni ambientali ingannevoli con l'intento di promuovere e vendere determinati capi di abbigliamento.