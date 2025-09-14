L’uccisione di Kirk. La vedova lancia la sfida: "Il suo movimento vivrà"

Erika Frantzve Kirk, 36 anni, è entrata nelle case americane con la sua bellezza, la sua giovinezza e una straordinaria compostezza nel dolore estremo. La vedova di Charlie Kirk, il trascinatore della destra giovanile americaamericana barbaramente assassinato da un ragazzo mormone di 22 anni davanti a 3.000 studenti, ha voluto subito dire con un discorso alla nazione che il movimento dell’influencer, Turning Point, non solo non morirà, ma raccogliera nuovi volontari nei campus e nelle scuole Usa per contrastare il peso della sinistra radicale al lato estremo del Partito democratico.

"Quella di Charlie era una missione – ha detto – e adesso le sue parole risuoneranno in tutto il mondo come un grido di battaglia, piu forti che mai. I malfattori responsabili dell’assassinio di mio marito non hanno idea di quello che hanno fatto. Non avete idea di cosa avete appena scatenato in tutto il Paese". Madre di due bambini, volto che buca lo schermo, c’e’ già chi vede in lei che ha all’attivo un discorso di pochi minuti nel quale non si e fatta sfuggire una lacrima, la tenacia di un nuovo leader ultra conservatore, per giunta donna.

L’ex Miss Arizona sostiene che il marito è stato assassinato perché "predicava un messaggio di patriottismo, fede e amore misericordioso di Dio", Se non dovesse guidare il movimento Turning Point, diventato troppo vasto e articolato, gli analisti assicurano un futuro in politica a partire proprio dalle elezioni di medio termine del 2026. La 36enne Insiste nel dire che il marito "voleva far rivivere la famiglia americana", anche se nel corso degli anni aveva abbracciato spesso un linguaggio provocatorio e divisivo impregnato di una retorica bigotta. Che spesso scvalcava a destra l’intero movimento Maga.

La donna ha pubblicato anche un post su Instagram condividendo video e foto che la ritraggono seduta davanti alla bara del marito, mentre bacia la mano di Charlie che giace in giacca e cravatta. "Tutti voi - ha commentato - non dimenticherete mai mio marito. Me ne assicurerò io".

Che la cattura del giovane assassino di Kirk sia stata spettacolarizzata, anche se è stato il padre del killer a convincerlo a consegnarsi alla polizia locale, fa parte poi della retorica di Trump. È stato lui a voler annunciare al Paese: "Lo abbiamo preso e voglio per lui la pena di morte". Ma tra il presidente Usa e il governatore repubblicano dello Utah – lo stesso che, riferendosi all’assassino, ha detto "È uno di noi" per chiarire che non era un immigrato clandestino –, non sembra esserci la stessa strategia della riconciliazione e del rigetto della violenza.