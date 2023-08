Luca Brignone morto a Tenerife: risucchiato da un’onda anomala. La fidanzata: “Poteva salvarsi”

Tenerife, 16 agosto 2023 – Ucciso da un’onda anomala. Un turista italiano è morto mentre faceva il bagno a Tenerife, isola delle Canarie nell’oceano Atlantico. Si tratta di Luca Brignone, 25 anni, originario del Cuneese. Del decesso hanno subito dato notizia i siti in lingua spagnola, che però non rivelavano l’identità della vittima.

L’incidente risale al 14 agosto, quando i soccorsi del Servicio de Urgencias Canario, allertati della presenza di due persone in difficoltà in mare, sono intervenuti in una caletta a Los Gigantes, sulla costa occidentale dell’isola. Hanno tratto in salvo una ragazza, in preda a una crisi d’ansia, e l’hanno portata all’ospedale universitario Hostellon Sur. Ma del fidanzato si sarebbero perse le tracce. Ieri mattina, intorno alle 12.30, una squadra specializzata della Guardia Civil ha recuperato il corpo del giovane.

La fidanzata: “Soccorsi in ritardo, poteva salvarsi”

Drammatica la testimonianza di Alessia, 23 anni. "Quando è arrivata quell'onda enorme, mi sono girata e non lo trovavo più. Ho iniziato a urlare 'Luca, Luca', non lo vedevo. Poi altri me l'hanno indicato, era stato trascinato verso l'oceano. Era in mezzo a due onde, in una specie di risucchio. Andava su e giù, scendeva e saliva di continuo”, ha raccontato la ragazza alla Stampa. “Sarei andata da lui, ma mi hanno sempre trattenuta a riva. E nessuno faceva niente. I soccorsi sono arrivati troppo tardi. Fossero arrivati cinque minuti prima, Luca si poteva salvare”, la drammatica testimonianza della 23enne.

I genitori di Luca sono partiti per Tenerife, in attesa dell’autopsia che verrà effettuata sulla salma del figlio.

“Sono tragedie che non coinvolgono soltanto la famiglia ma tutta la comunità”, ha commentato il parroco di Madonna delle Grazie, frazione di Cuneo dove abitava la vittima, citato dal quotidiano torinese. Don Paolino Revello ha ricordato di quando Luca era animatore in parrocchia. “Saremo vicini alla famiglia, cercheremo di aiutarli ad affrontare questo terribile momento”.

Per un’onda anomala a Tenerife morì anche Omar Nava, 35 anni brianzolo. Era il settembre del 2022. La stessa spietata sorte era toccata a Diego Nicchi, 33enne aretino, un anno e mezzo prima.