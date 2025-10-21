Louvre, la banda dei gioielli lascia indizi in tutta Parigi: dalle Pantere rosa all’infiltrato, le piste sul colpo al museo

Parigi – Il martedì il museo del Louvre è chiuso al pubblico. La chiusura di oggi, 21 ottobre, non ha però nulla di una giornata di riposo per il museo più visitato del mondo: dopo oltre 48 ore dal furto spettacolare degli otto gioielli della corona di Francia, custoditi fino a domenica nella Galleria di Apollo, la polizia non è ancora riuscita a rintracciare i ladri. O meglio, continua a seguirne le tracce, mantenendo il più stretto riserbo sullo stato di avanzamento delle indagini.

I gioielli di Napoleone rubati al Louvre

Eppure, il commando composto da quattro uomini ha disseminato Parigi di indizi prima di imboccare l’autostrada A6, a sud della capitale, a bordo di scooter Tmax, prova del fatto che nonostante la rapidità e la pianificazione scrupolosa della rapina, non si tratti del furto perfetto.

Gli oggetti del commando recuperati dalla polizia francese

Tra gli oggetti rinvenuti dagli investigatori ci sono due smerigliatrici utilizzate probabilmente per aprire un varco nella finestra e scassinare le teche, un cannello per saldature, un walkie-talkie, una coperta e uno dei gilet gialli da operaio utilizzati per mimetizzarsi agli occhi dei passanti domenica mattina, abbandonato sul Ponte di Sully, nei pressi dell’isola Saint-Louis. Oggetti ormai nelle mani della polizia scientifica, per risalire al Dna dei ladri.

Nel frattempo, vista la viralità della notizia a livello mondiale, una serie di informazioni false circola sui social, molte di queste riprese dai media tradizionali, tant’è che la ministra della cultura Rachida Dati è intervenuta nel pomeriggio di martedì, per ristabilire alcune verità: “Ho deciso di aprire un servizio di ‘fact-checking’ accessibile alla stampa mettendosi in contatto diretto con il Museo del Louvre”.

Le piste degli investigatori: furto su commissione, criminalità organizzata

Dopo la promessa di Emmanuel Macron di domenica sera, “ritroveremo le opere e gli autori saranno consegnati alla giustizia”, l’inchiesta è in cima alla pila delle priorità degli oltre 60 investigatori della Brigata per la repressione del banditismo (BRB) della polizia giudiziaria parigina e dell’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico dei beni culturali (OCBC) che lavorano al caso.

Macron: "Il furto al Louvre è un attacco alla nostra Storia"

La pista privilegiata è quella di un furto su commissione da parte della criminalità organizzata. E l’indizio più promettente porta al montacarichi, difficile da occultare, che potrebbe trattarsi dello stesso veicolo rubato nel comune di Louvres – sinistra coincidenza – nella periferia nord-ovest di Parigi, lo scorso 10 ottobre. Il veicolo, messo in vendita su Leboncoin da un privato cittadino, era stato sottratto da un gruppo di aggressori durante l’incontro per la compravendita.

Un’altra ipotesi, sebbene secondaria e improbabile, è quella delle ingerenze straniere: la procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau non esclude che si tratti di un gesto volto a arrecare ulteriore danno all’immagine del Paese e del presidente Macron. Le informazioni sull’inchiesta sono già state condivise con Europol, nel caso in cui i ladri avessero lasciato il Paese.

Il Louvre ha riaperto dopo il furto dei gioielli di Napoleone III

Nella giornata di ieri era emersa anche la possibilità che dietro al colpo ci fosse la banda dei “Pink Panthers”, gruppo criminale originario dei Balcani — Serbia e Montenegro — noto per furti spettacolari in gioiellerie e musei tra Londra, la Francia e la Svizzera.

Pantere rosa o emulatori, è probabile che non si tratti del primo colpo messo a segno dal gruppo: il quotidiano Le Parisien, scrive che il modus operandi - l’accesso da una finestra laterale - ricorda il furto di due vassoi e un vaso cinesi dal valore di milioni di euro, trafugati in piena notte dal museo Adrien Dubouché di Limoges, città nel cuore della Francia appena un mese fa.

Sistemi di sicurezza e telecamere, le falle nella difesa del Louvre

Gli investigatori si concentrano anche sui dati telefonici dei dipendenti del Louvre: l’aiuto dall’interno di un complice non è escluso. Al di là sospetti, il dibattito sulla responsabilità non risparmia il Ministero della Cultura guidato da Rachida Dati, così come la direzione del Louvre e il dispositivo di sicurezza considerato non all’altezza.

Turisti il 20 ottobre al Louvre di Parigi

Da un rapporto della Corte dei conti emerge, ad esempio, un “ritardo persistente” in materia di sicurezza tra il 2019 e il 2024, come la videosorveglianza, assente in molte delle sale del Museo: circa il 60% dell’ala Sully e il 75% della galleria di Richelieu ne è sprovvista. Inoltre, a causa della mancanza di agenti di sicurezza, alcune sale rimangono talvolta chiuse al pubblico. Sintomo della cattiva gestione da parte della direzione. La direttrice del museo, Laurence Des Cars, che in mattinata ha difeso la qualità e la solidità dei vetri delle finestre del museo, è stata convocata per un’audizione parlamentare al Senato mercoledì 22 ottobre.

Ritrovare i ladri il prima possibile è fondamentale per scongiurare il rischio di perdere per sempre i gioielli appartenenti alla famiglia di Napoleone III, difficili da rivendere nella loro forma attuale. I diamanti potrebbero infatti essere venduti a parte all’estero, rendendo difficile risalire alla loro origine.